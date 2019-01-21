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Число миллиардеров в мире за десять лет удвоилось

09:47 21.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Число миллиардеров за последние десять лет практически удвоилось и в 2018 году достигло 2208 человек, а их состояние возрастало на 2,5 миллиарда долларов ежедневно, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты  исследования международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

По данным организации, прирост благосостояния этой группы людей за год составил 900 миллиардов долларов, и сейчас состояние миллиардеров является наибольшим за все время. Отмечается, что в период с 2017 по 2018 год каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.

Одновременно Oxfam фиксирует и другой тревожный тренд: финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось.

Сравнивая полученные результаты, организация сделала вывод, что состояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию этих беднейших 3,8 миллиарда человек.

Так, в исследовании отмечается, что состояние самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до 112 миллиардов долларов, и теперь лишь 1% его состояния равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек.

Oxfam основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим (Oxford Committee for Famine Relief). В настоящее время это международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Цель организации - решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости во всем мире.

Темы: Финансовое регулирование в мире, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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21.01.2019, 16:55
Гость: Ну, ты клоун!

Жошь, заводила!
То есть существуют настоящие миллиардеры (хорошие, заграничные) и не настоящие (плохие, русские и украинские).
Жесть, уже и миллиардеры в ход пошли.
-
Господи, совсем, что ли у людей голова от телевизора разъезжается?...
21.01.2019, 16:00
Гость: Ник16

"Число миллиардеров в мире за десять лет удвоилось"
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По закону сохранения количества удвоилось число бедных. Радоваться нечему. Звериный капитализм величайшее зло на планете и с ним должно быть покончено.
21.01.2019, 14:38
Гость: В США

58% БЕДНЯКИ . В Южные штатах кто был,говорят нигде не видели столько бомжей.
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