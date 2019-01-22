Вскрытие и замена замков в Москве и МО: оперативность и комплексные услуги

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Одно из преимуществ крупнейшей компании – это развитая сеть представительств и внушительный штат оперативных сотрудников

Решение любых проблем с замками, дверными, сейфовыми, автомобильными – это специализация отдельных коммерческих служб. Как правило, их услуги предоставляются в экстренном формате и с выездом по адресу заказчика.

Фото с сайта vskrytiedverey.ru

В Москве крупнейшим сервисом данного профиля является сервис «Новый Замок». Компания давно работает не только по всей Москве, но и населенным пунктам области. Почему же, если вы вдруг столкнулись с заклинившим замком, потерянными ключами или необходимостью замены запорного механизма, лучше обращаться именно сюда?

Широкий ассортимент услуг

Если вам необходимо что-то сделать с замком – сразу звоните мастерам. Выйдет и дешевле для бюджета, и безопаснее для нервов.

Они могут произвести вскрытие механизма, который по той или иной причине, перестал работать или подвергся неудачному взлому. Все работы производятся предельно аккуратно, без последующей необходимости менять целиком всю дверь. Все делается быстро и с гарантией. Подробнее о стоимости вскрытия замков узнайте на этой странице официального сайта компании: http://newzamok.ru/.

Мастера тут же, в рамках одного вызова, могут заменить вскрытый или переставший удовлетворять стандарты безопасности механизм на надежный аналог выбранного вами производителя. Компания предлагает замки популярных брендов с минимальной наценкой и обязательной заводской гарантией. Подробнее о стоимости замены вы можете узнать по телефону или на странице сайта http://newzamok.ru/ustanovka-i-zamena-zamkov-v-moskve.

Быстрое реагирование на вызов

Одно из преимуществ крупнейшей компании – это развитая сеть представительств и внушительный штат оперативных сотрудников, которые несут дежурство. Все это позволяет ей принимать заявки от жителей области и столицы, а также приезжать по адресу заказчика уже в течение 15-30 минут. Даже в выходные дни и темное время суток.

Круглосуточное дежурство бригад в разных частях города и в разных населенных пунктах позволяет снизить ожидание приезда мастера, а значит и дискомфорт от форс-мажора с замком до минимума. Таким образом, независимо от проблемы, решить ее силами крупнейшей специализированной компании удается в течение первого часа после поступления заявки в большинстве случаев.

Ориентир на постоянного клиента

Все это, а также аккуратное отношение к имуществу заказчика и справедливая ценовая политика позволяют компании собирать вокруг себя аудиторию постоянных довольных клиентов – после решения форс-мажорных проблем они обращаются сюда же, но уже за плановыми услугами: чтобы установить или отремонтировать замок, изготовить дубликаты или произвести перекодировку ключей в случае необходимости.