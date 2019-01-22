ЦБ санирует Московский индустриальный банк

11:35

Банк России возложил на Фонда консолидации банковского сектора (ФБКС) обязанности выполнения функций временной администрации Московского индустриального банка (МИнБ), пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение регулятора.

"В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности МИнБ на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", - говорится в сообщении ЦБ.

Центробанк утвердил меры по предупреждению банкротства МИнБ. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя обязательства и совершая новые сделки.

"Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов", - говорится в сообщении ЦБ.

Московский индустриальный банк по итогам третьего квартала 2018 года занимал 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимал 17-е место (196,7 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 января 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 33-е место в банковской системе РФ (активы составили 320,5 млрд рублей). Банк имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая бюджетные и общественные организации во многих регионах страны.