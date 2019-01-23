Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля

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В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.

Как пишет РИА Новости, МИД Сирии регулярно направляет письма генсеку ООН и в Совбез с требованием осудить авиаудары Израиля по Арабской республике и принять меры для их прекращения.

"Либо настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создает войны в этом Совете, реализовав свое законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива", - сказал Джаафари на заседании СБ ООН, выступление транслировалось по сирийскому телевидению.

Израильские военные в ночь на понедельник нанесли удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках, сбив "значительную часть" выпущенных ими ракет.

Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, израильские военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот. По их утверждению, бомбардировкам подверглись "цели иранского подразделения "Аль-Кудс" на территории Сирии".

По данным российского национального центра управления обороной, ВВС Израиля в ночь на понедельник нанесли три авиаудара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений, погибли четыре и ранены шесть сирийских военных.

Израиль атаковал Сирию второй день подряд. В воскресенье российский Национальный центр управления обороной сообщал, что противовоздушная оборона Сирии 20 января отразила налет четырех истребителей-бомбардировщиков ВВС Израиля F-16. По данным центра, ПВО уничтожила семь ракет, выпущенных со стороны Средиземного моря по международному аэропорту Дамаска.