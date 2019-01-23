Минэкономразвития планирует ввести соцнормы для электроэнергии

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Министерство решило реанимировать проект социальных норм по потреблению электроэнергии, который обсуждали ещё в 2014 году.

Если новые планы ведомства осуществятся, россиянам придётся платить по базовому (текущему) тарифу за 300 кВт•ч в месяц, по повышенному – за 300–500 кВт•ч и по экономически обоснованному – за потребление более 500 кВт•ч.

К 2033 году министерство также планирует отменить льготы владельцев электроплит и сельского населения, но правительство опасается «социального взрыва», к которому могут привести такие нововведения.

«Коммерсантъ» пишет, что для северных регионов могут повысить порог до 500 кВт•ч и 700 кВт•ч в месяц.

На льготы также могут рассчитывать потребители, у которых нет подключения к сетям теплоснабжения: границы дифференциации для них устанавливаются на уровне 3300 кВт•ч и 3500 кВт•ч в месяц, в ряде регионов – 3500 кВт•ч и 3700 кВт•ч в месяц.

В то же время министерство хочет с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители). Министерство предлагает убирать коэффициент в течение 15 лет.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака отметили, что никто не отрицает необходимость поэтапной расшивки «перекрёстки» в энергетике и устранения изъянов регулирования, «когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше».

Предложения ведомств по борьбе с перекрёстным субсидированием будут рассматриваться в контексте их социально-экономических последствий, финансового эффекта для разных социальных слоёв в условиях роста фискальной нагрузки, пояснили в аппарате.

Там также подчеркнули, что правительство не собирается решить все застарелые проблемы отрасли за счёт потребителей. Меры будут приниматься сбалансированные, с учётом мониторинга стоимости других товаров и реальных доходов граждан.

Первый замминистра энергетики Алексей Текслер направил в Минэкономразвития письмо, в котором указывает, что сейчас дифференциация тарифов приведёт к значительным социально-экономическим последствиям, может вызвать рост финансовой нагрузки на граждан, которая и так растёт за счёт НДС, налогообложение самозанятых, индексацию тарифов ЖКХ, пишет издание.

Текслер отмечает, что граждане жалуются на обсуждаемую норму, опасаясь, что она усилит социальное расслоение, затруднит электроотопление в негазифицированных населённых пунктах и увеличит расходы на электроплиты. По его мнению, расшивать перекрёстное субсидирование нужно через другие тарифные механизмы.

Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев рассказал «Коммерсанту», что «льгота на электроэнергию обманчива, поскольку оборачивается для людей удорожанием товаров и услуг», и переход к экономически обоснованным тарифам – «движение в правильном направлении».

Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов считает, что предлагаемые лимиты «вполне разумны в качестве первого шага»: большинство населения это почти не затронет, а люди с достатком будут платить больше.