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Правительство в закрытом режиме готовит несколько сделок по приватизации

21:15 23.01.2019
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство РФ ведет подготовку ряда сделок по приватизации госкомпаний, работа идет в закрытом режиме, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы работаем над рядом сделок [по приватизации], работаем в закрытом формате. Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры. Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики, если туда поступят дополнительные инвестиции также и со стороны иностранных партнеров", - цитирует Орешкина ТАСС.

Он добавил, что работа с иностранными инвесторами ведется.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство РФ не закладывает в бюджет на 2019-2021 годы приватизацию крупных пакетов акций госкомпаний, поскольку сейчас они недооценены из-за санкций.

Темы: Приватизация государственных активов в России, Экономическая ситуация в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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24.01.2019, 01:36
Гость: gvozd

Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры.
--
это называется сговор и инсайдерская торговля.
24.01.2019, 01:06
Гость: Как перед

смертью: кто острова продает, кто государство. И все секретно, в наших интересах.
24.01.2019, 00:53
Гость: конспирология во власти зашкаливает

Правительство Медведева с маниакальным упорством реализует вредящие государству непопулярные меры. Во всем конспирология и какие-то тайны. Вот и национальный состав Правительства, Думы, ТОП-10 из списка Форбес и ТОП-10 банков страны - тоже большая тайна.
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