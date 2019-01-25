Рост долгов россиян по кредитам стал рекордным за пять лет

16:08

В 2018 году долги россиян по кредитам выросли на 22,8% в годовом выражении, следует из опубликованной ЦБ статистики. Объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 триллиона рублей. Это самые высокие темпы роста задолженности за пять лет, отмечает РБК.

В сообщении ЦБ отмечается, что домохозяйства «постепенно переходят от сберегательной модели поведения к увеличению потребления». Рост кредитного рынка обеспечивался снижением процентной ставки в течение года: в конце года ставка на рублевые кредиты для физических лиц сроком более года составил 12,4 процента годовых.

Основной вклад в рост долгов внесли ипотека и необеспеченное потребительское кредитование.

В декабре 2018 года ипотечный регулятор «Дом.рф» сообщил о том, что россиянам за 10 месяцев 2018 года выдали ипотеку на 2,7 триллиона рублей. Это максимальные значения за всю историю существования российского ипотечного рынка. Средняя ставка на ипотеку с января по ноябрь составила 9,55 процента.