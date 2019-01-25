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Рост долгов россиян по кредитам стал рекордным за пять лет

16:08 25.01.2019
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
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В 2018 году долги россиян по кредитам выросли на 22,8% в годовом выражении, следует из опубликованной ЦБ статистики. Объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 триллиона рублей. Это самые высокие темпы роста задолженности за пять лет, отмечает РБК.

В сообщении ЦБ отмечается, что домохозяйства «постепенно переходят от сберегательной модели поведения к увеличению потребления». Рост кредитного рынка обеспечивался снижением процентной ставки в течение года: в конце года ставка на рублевые кредиты для физических лиц сроком более года составил 12,4 процента годовых.

Основной вклад в рост долгов внесли ипотека и необеспеченное потребительское кредитование.

В декабре 2018 года ипотечный регулятор «Дом.рф» сообщил о том, что россиянам за 10 месяцев 2018 года выдали ипотеку на 2,7 триллиона рублей. Это максимальные значения за всю историю существования российского ипотечного рынка. Средняя ставка на ипотеку с января по ноябрь составила 9,55 процента.

 

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России, Экономическая ситуация в России, Ипотека в России
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Комментарии читателей
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25.01.2019, 17:47
Гость: После этой статьи

сразу прочтите статью на КМ про беспредел бандитов-коллекторов.
25.01.2019, 17:03
Гость: Генк

Рублевый кредит на срок более года род 12,4% годовых? Где же такие кредиты дают? Мне со Сбера годами шли СМС что я в числе их самвх лучших клиентов и предлагали кредит под 17 % .И вот я пощел за кредитом-к 17% пытплись впарить еще страховку около 2% ! А когда я отказался -то сказали давай до свиданья и три месяца насчет кредита обрпщаться запрещено.
Кризис 2008 года в США начался из-за того что лопнули два крупных банка ротому сто выдавали необеспеченные кредиты. У нас все будет не как у людей ,но то что харрроший сюрприз ожидается на тему невозврата кредитов -это обязательно.
25.01.2019, 16:40
Гость: Кому я должен - всем прощаю!

Через 3 года долг рассосётся сам собой за истечением срока давности.
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