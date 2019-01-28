Теперь в России другие пятилетки — обнищания и развала экономики

Правительство Медведева тратит профицитный бюджет на покупку валюты, продолжая повышать налоги с населения

Пять лет подряд реальные доходы россиян снижаются, и на этом фоне растут объемы кредитования: чтобы не протянуть ноги, люди вынуждены брать ссуды на самое элементарное. Неуемно богатеют банкиры, прибыль которых за прошлый год выросла на 70%.

© KM.RU, Алексей Белкин

Кто подсовывает Медведеву «липу»

Росстат опубликовал неутешительную статистику: реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Именно доходы населения, а не просто зарплаты — это понятие шире: в него входят пенсии, стипендии и даже доходы от предпринимательства.

Итак, в 2018 году они совокупно снизились на 0,2%, в 2017 году — на 1,6%, а в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз доходы населения (в реальном выражении) росли в России лишь в 2013 году, да и то на весьма скромные 3%.

Причем прошлогоднее падение произошло даже с учетом единовременной выплаты в 5 тысяч рублей (напомним, наше щедрое правительство сделало ее два года назад для пенсионеров). Без учета этой выплаты реальные доходы в России в 2018 году даже немного бы подросли — на 0,3%.

Если верить данным Росстата, то реальные доходы населения в прошлом году составили чуть более 32,6 тысяч рублей, а средняя зарплата — 43,4 тысячи. Но стоит понимать, что это как средняя температура по больнице: суммируются оклады и нищих уборщиц, и топ-менеджеров «Газпрома» с миллионными зарплатами.

Снижение реальных доходов населения полностью противоречит прогнозам правительства, которое ожидало в 2018 году их рост. Так, еще в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, ошарашил россиян новостью: «У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент, последние два года, они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%».

Выходит, Медведев не владеет экономической ситуацией в стране, или Росстат специально подсовывает ему липовые отчеты! Впрочем, похоже, не ему одному: ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин тоже оптимистично заявлял, что падение реальных доходов россиян в 2018 году прекратилось, и даже наметился их рост. Ну а официальный прогноз Минэкономразвития по этому показателю на 2018 год и вовсе составлял плюс 3,4%. Может, власть пользуется данными совсем по другой стране?

Народ беднеет — банкиры богатеют

Экономисты предрекают, что никаких предпосылок к росту реальных доходов населения в 2019 году нет. Они напрямую зависят от общего состояния отечественной экономики, а запас хода у нее практически исчерпан: даже правительство в самых оптимистичных прогнозах в нынешнем году предрекает рост ВВП не более чем на 1,5−1,8%.

Министр экономического развития Максим Орешкин вынужден был признать, что рост реальных доходов «сжирает» выплата процентов по кредитам. Действительно, увеличение долговой нагрузки на россиян в 2018 году оказалось рекордным за последнюю пятилетку: по подсчетам Центробанка, задолженность приблизилась к 15 трлн рублей. За год она выросла почти на 23%.

Аналитики Центробанка считают, что ускорение кредитования физических лиц связано с тем, что российские семьи перешли на новую модель экономического поведения: прежде она была «сберегательной», а теперь происходит увеличение потребления. Но поскольку доходов не хватает, люди влезают в долги.

Банки охотно реагируют на повышенный спрос, снижая не только ставки, но и требования к заемщикам. Неудивительно, что прибыль банковского сектора России в прошлом году также оказалась близка к рекордной — почти 1,35 трлн рублей (на 70% больше, чем в 2017 году).

Быстрее всего росли в 2018 году объемы необеспеченных потребительских ссуд (НПС): за январь-ноябрь — на 21,8%, и ипотечных кредитов: за январь-ноябрь — на 22,2%. Максим Орешкин признает, что рост задолженности (и совокупных выплат) по ипотечным кредитам связан в том числе с тем, что в России «программа льготной ипотеки для семей с детьми так и не заработала должным образом» (напомним, что ставка по этой программе может быть снижена до 6%).

Согласен с коллегой и министр труда Максим Топилин: дескать, программа не работает, но виноваты в этом региональные власти, которые отказываются субсидировать сниженную ставку: «Руководители регионов ссылаются на то, что это программа Минфина, этим занимаются другие структуры — банки, федеральный центр».

Чиновники ведут экономику к развалу

Первый вице президент объединения предпринимателей «Опора России» Павел Сигал:

— Причины падения реальных доходов связаны с непрекращающимся снижением динамики роста экономики, находящейся как под внешним давлением (санкции, ухудшение мировой экономической обстановки), так и под внутренним (рост налогов, акцизов, что приводит к удорожанию всех категорий товаров).

Плюс, конечно, неэффективность в управлении экономическими процессами. Но сейчас стоит не искать виновных, а начать решать реальные проблемы, которые в конечном итоге могут привести к полному развалу экономики.

Профицитный бюджет сейчас растрачивается на покупку валюты, а задачи, поставленные в «майских указах» президента, пытаются решать за счет увеличения ставок НДС, акцизов на бензин и введения иных дополнительных налогов.

Вроде бы за счет валютных интервенций сдерживается «просадка» рубля, но так или иначе за счет этого неизрасходованные средства из профицитного бюджета не идут на развитие экономики, а просто оседают в валютных резервах.

Это парадокс, когда экономику власти пытаются «развивать» за счет увеличения налогов — и без того высоких на фоне такого низкого уровня доходов большей части населения. Доходы могли бы действительно расти, но они сразу же нивелируются ростом налогов, акцизов и, конечно, цен на всю продукцию. За счет этого и не происходит никакого реального роста, о котором чиновники могут отчитаться лишь на бумаге!