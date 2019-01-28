США сняли санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго»

09:25

Минфин США снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В сообщении отмечается, что в соответствии с условиями снятия санкций компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.

"Эти действия гарантируют, что большинство директоров в советах директоров En+ и "Русала" будут независимыми директорами, включая американских и европейских лиц, у которых нет бизнеса, профессиональных или семейных связей с Дерипаской или любым другим лицом под санкциями, и что независимые американские лица имеют значительную долю голосующих акций En+", - сказано в документе.

Минфин отметил, что эти российские компании согласились на беспрецедентную транспарентность своей деятельности для американского ведомства, выполнив требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности.

Минфин США в середине декабря сообщал, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий. Конгресс выступил против этого, однако не смог провести необходимые инициативы, чтобы отложить или заблокировать снятие санкций.

Снятие должно было произойти еще 18 января, однако тогда минфин продлил срок истечения ряда лицензий компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" до 28 января.

В рамках сделки по снятию американских санкций "Русал" обновил состав совета директоров. В частности, свои посты покинули председатель совета Жан Пьер Томас и независимый директор Филипп Мэйлфейт. Также в соответствии с требованиями США Дерипаска снизил свою долю в En+ до 44,95%. Его приблизительная доля ранее оценивалась в 70%.