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В Кремле считают незаконными санкции США в отношении Венесуэлы

14:11 29.01.2019

США ввели санкции в отношении крупнейшей государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы 

Фото с сайта avtoinsider.com

В Москве считают незаконными санкции США в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Защищать будем в рамках действующего международного права, задействуя все доступные нам механизмы. В целом, законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения», — подчеркнул Песков.

Он указал, что Вашингтон продолжает вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

«Мы не считаем это правильным. Мы считаем это чаще всего проявлениями недобросовестной конкуренции, в данном случае это продолжающаяся линия, ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — сказал Песков.

«Блокируем активы компании»

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petroleos de Venezuela, S.A (PDVSA). Как указали в американском Минфине, эта структура является основным источником дохода и поступления иностранной валюты, включая доллары и евро, для властей Венесуэлы.

Как добавили в Белом доме, финансовые ограничения вводятся не только в отношении PDVSA, но и против правительства Венесуэлы, других политических ведомств, Центробанка, а также «любого лица, действующего в интересах режима Мадуро».

«Мы блокируем активы компании на $7 млрд, ещё $11 млрд составит упущенная выгода компании в течение этого года», — указал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, подобные меры призваны предотвратить дальнейшее использование активов Венесуэлы «бывшим президентом» Николасом Мадуро и «сохранить» их для венесуэльского народа.

«Соединённые Штаты привлекают к ответственности тех, кто виновен в трагическом упадке в стране, и продолжат применять все имеющиеся в их распоряжении дипломатические и экономические инструменты для поддержки временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо, Национальной ассамблеи и народа Венесуэлы в их стремлении к восстановлению демократии», — заявил он.

При этом провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы распорядился переназначить членов совета директоров PdVSA и её американского подразделения Citgo.

«Я распорядился перевести счета республики под контроль венесуэльского государства и его легитимных властей, чтобы избежать продолжения грабежа и направить средства на решение проблем венесуэльцев», — заявил Гуаидо.

Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, указал на намерение Вашингтона украсть американскую «дочку» PdVSA — Citgo. По его словам, Каракас примет все необходимые меры для защиты национальных интересов и даст симметричный ответ.

Как добавил министр нефти Венесуэлы и глава PdVSA Мануэль Кеведо, правительство США осуществляет «наглый грабёж». По его словам, Citgo может быть оценена в $7 млрд, только если Гуаидо «и его поверенный в Вашингтоне» не пытаются «продать компанию с аукциона как часть платежа».

«Они пытались захватить Citgo во что бы то ни стало на протяжении всех этих лет... Сегодня они пытаются сделать это с помощью предательской акции венесуэльской оппозиции, они платят дьяволу венесуэльской нефтью», — написал Кеведо в Twitter.

До объявления о санкциях против PdVSA мировые цены на нефть эталонных марок теряли в значениях примерно 2%. Между тем к утру вторника, 29 января, стоимость фьючерсов перешла к росту: Brent — на 0,8%, до $60,45 за баррель; WTI — на 0,7%, до $52,45 за баррель.

По информации Центробанка Венесуэлы, национальная валюта государства — боливары — продолжает обесцениваться. Так, за выходные курс боливаров снизился на 53,5% — с 2084 единиц за доллар до 3200.

«Абсолютно вопиющий случай»

Как отметил аналитик БКС Кирилл Таченников, снижение экспорта нефти из Венесуэлы может поддержать цены на сырьё. При этом эксперт констатировал, что в настоящее время доля государства на мировом рынке не столь значительна и на фоне санкций можно ожидать дальнейшего снижения.

«Насколько падение будет сильным, пока сказать невозможно, поскольку неизвестно, кому из покупателей всё же разрешат покупать нефть у Каракаса. Формально США могут объявить, что и остальные страны, которые станут покупать венесуэльскую нефть, будут подвергнуты санкциями. Но пока не понятно, пойдёт ли Вашингтон на такой шаг», — заметил Таченников в беседе с RT.

Поведение Вашингтона в отношении Венесуэлы, в том числе санкционное давление, можно охарактеризовать одним словом «терроризм», заметил профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

«Наглость, которая сейчас происходит, беспредельна. Если на Украине американцы просто печеньки раздавали и могли говорить, что лишь формально поддерживали мирный протест, то сейчас абсолютно вопиющий случай — США фактически назначили президента другому государству. При этом такое поведение находит кучу коллаборационистов — абсолютно безответственных политиков разных стран. На их совести будет та катастрофа, которая может произойти с народом Венесуэлы», — заявил эксперт в беседе с RT.

«Трамп, руки прочь от Венесуэлы»

Между тем во время пресс-конференции, которую официальные лица США проводили в «поддержку демократии» Венесуэлы, фотографы сделали снимок советника американского лидера Джона Болтона. Высокопоставленный чиновник держит в руках блокнот, в котором есть запись «Пять тысяч солдат в Колумбию».

Как отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, на возможность военного вмешательства в дела Венесуэлы «с разной степенью беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне», в том числе американские медиа, но официальных комментариев «никто не дождался, хотя надежду не теряем».

«Напомню, что «возвращение демократии» в Венесуэлу, (а называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране) осуществляется именно с территории Колумбии. А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну, как-то так», — написала Захарова в Facebook.

Между тем в Боготе заявили, что им «не известны смысл и причина», по которым Болтон упомянул Колумбию в своём блокноте.

В то же время напомним, что ранее Гуаидо рассказал о ведении тайных переговоров с венесуэльскими военными. Он также пообещал амнистию всем, кто «поможет восстановить конституционный порядок».

Оппозиционер также сообщил, что разговаривал с Дональдом Трампом, а также другими региональными лидерами, включая президентов Колумбии и Аргентины Ивана Маркеса Дуке и Маурисио Макри. Однако, он не стал отвечать на вопрос, обсуждалась ли с главой Белого дома возможность «военного варианта» в Венесуэле.

«В центре нашего разговора были люди, гуманитарная ситуация», — заявил Гуаидо.

К президенту США также обратился легитимный глава Венесуэлы Николас Мадуро. Во время выступления перед вернувшимися в страну дипломатами он перешёл на английский и потребовал от Трампа «немедленно убрать руки» от Венесуэлы.

«Трамп, вы ответственны за любое насилие, которое может произойти в Венесуэле, это ваша ответственность... Кровь, которая может пролиться в Венесуэле, — на ваших руках, президент Дональд Трамп», — пояснил Мадуро.

США будут продолжать оказывать максимальное давление на Венесуэлу, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, об этом говорят согласованные действия американских властей и венесуэльской оппозиции.

«Несмотря на то, что реальной власти у Гуаидо нет, он постоянно будет пытаться провоцировать ситуацию внутри страны, накалять её, требовать каких-то жёстких мер. При этом США либо будут готовы на интервенцию, либо введут ещё более серьёзные санкции против Венесуэлы. Никаких иллюзий, что ситуация успокоится быть не должно», — подчеркнул Брутер в разговоре с RT. 

Авторы: Роман Шимаев, Полина Полетаева, Михаил Калмацкий

Темы: Венесуэла, США, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Экономические санкции и эмбарго
Источник: RT
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 20:50
Гость: Skeptik

Латинос народ воинственный, любят попеть песни, поплясать.
Байнато - характерный для Колумбии и Венесуэлы стиль песен
Порой гулянки плавно переходят в массовые драки, дерутся они от души для удовольствия, это своего рода развлечение, без особой агрессии. Драка порой может продолжатся всю ночь.
После драки противники друг другу помогают и делятся впечатлениями, как было весело и прикольно.
В случае агрессии с радостью берутся за орудие , тут сам господь бог им рекомендует воевать.
Потому американцы туда сами не полезут, попытаются организовать Майдан.
С Украиной их сравнивать нельзя, Мадуро одет в униформу не ворует, народ его любит,
но его ругают за плохую экономику.
В Венесуэле все растет, почему там голод, непонятно!
Запросто могли бы создать сельское хозяйство.
Но народ работать разучился,
привыкли сидеть на ХАЛЯВЕ, получать пособия и жить от нефти.
Лучше голодать и делать Майдан чем работать!
29.01.2019, 20:34
Гость: Вот СССР почему-то не Венесуэла

а Гондурас беспокоил!
29.01.2019, 20:33
Гость: Ewiak Ryszard

Вашингтон провоцирует не только гражданскую войну. Однако сейчас мы можем спать спокойно. Иисус ясно указал: «Когда же услышите о войнах и беспокойствиях, не страшитесь. Это должно произойти прежде, но исполнение наступит не сразу» (Луки 21:9).

Война, которая действительно является верным признаком завершения эпохи, начнется с этнического конфликта. (Матфея 24:7).

Это будет ядерная война (Откровение 6:4). «Большой меч» = ядерное оружие. Иисус так охарактеризовал его: «Ужасающие вещи также и необычные явления с неба могучие будут» (Луки 21:11).
В некоторых древних рукописях содержатся слова Иисуса «и морозы». Сегодня мы называем это «ядерной зимой».
А в Марка 13:8 есть также слова Иисуса: «и беспорядки» (в смысле путаницы и хаоса).
Из-за использования этого оружия будут также значительные толчки, глады и эпидемии вдоль и поперёк регионов (Луки 21:11). Иисус представил здесь полную картину последствий глобальной ядерной войны.
Многие пытаются приладить эту подробную картину до XIX или почти всего ХХ века.

"Он [Иисус] сказал: берегитесь быть введёнными в заблуждение. Ибо многие придут в имени моём, говоря: «Я есть» и «Назначенный час приблизился [Время близко]». Не следуйте за ними" (Луки 21:8).
"Многие ибо пpидут в имени моём, говоря: «Я есть помазанный», и многие прельстятся" (Maтфея 24:5).

Они имели неправильно интерпретировать знак Иисуса. Все это не могло длиться более 100 лет! Все это имело быть только началом «родовых болей» (Матфея 24:7, 8).
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