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ЦБ решил позволить заемщикам несколько раз уходить на ипотечные каникулы

15:23 29.01.2019
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут несколько раз пользоваться ипотечными каникулами, сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Совокупная продолжительность таких каникул, по словам Швецова, не может быть больше года для одного ипотечного кредита. «За один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев», — уточнил он.

К сложной жизненной ситуации ЦБ предлагает относить, например, потерю работы, когда сумма платежа превышает 50 процентов текущего дохода, передает РИА Новости.

О возможности введения ипотечных каникул первый зампред ЦБ Сергей Швецов предыдущий раз говорил в декабре 2018 года. Тогда предполагалось, что отсрочкой платежа можно будет воспользоваться только один раз для каждого ипотечного кредита.

Необходимость введения ипотечных каникул Швецов объяснял тем, что россияне 30-35 лет стали гораздо чаще менять работу, а поиски нового места у них занимают от нескольких месяцев до полугода.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Банковское обслуживание населения в России, Ипотека в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 19:24
Гость: Влад 33

Необходимо запретить "Мини кредиты" через интернет! Столько швали развелось, делающих деньги на ворованных данных, подставных фирм и...
По ипотечным каникулам - пусть будут, но "корень зла" я вижу в очень завшенных процентах! Наглости банковских Хапуг - поражает(!), так как в США например кредит, на 15, 20, 30 лет сейчас составляет 1,5- 4% всего!!! Да, кто-то будет "петь песню" про инфляцию, про.. лучшие показатели в США, но это все Блеф и отмазки наших " хитросделанных", молодых рвущихся вверх по карьерной лестнице.. туповатые (знающих только Пункт контракта - неподдающихся описанию нелюдей(((
Когда же весь этот бардак и беспредел закончится и люди почувствуют, что Закон в России есть!?..
29.01.2019, 17:07
Гость: пенсионер

Россия ушла на ипотечные каникулы и не вернулась.
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