Налог на телефоны: зачем и для чего?

Новая инициатива сенатора Людмилы Боковой предусматривает платную регистрацию всех устройств с доступом в Интернет

Спрашивается, зачем предложен этот законопроект? Ответ очевиден – для пополнения бюджета. Несмотря на то, что в законопроекте указывается, что регистрация устройств позволит бороться с кражами и «серыми» гаджетами, все это, по большому счету, не выдерживает критики.



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Во-первых, регистрироваться будут не только смартфоны или планшеты, а даже счетчики определенных типов, которые никогда и нигде не крадут. Во всяком случае, очень сложно припомнить хоть один случай хищения счетчика.

Если честно, то практически нереально представить злоумышленника, залезшего в дом или квартиру с целью украсть не что иное как… водяной счетчик. Ну если только это не какой-нибудь сумасшедший с неизлечимым вывихом мозга.

Во-вторых, кражи гаджетов - это явно не весомый повод, чтобы обязывать всех регистрировать свое устройство. Сколько телефонов, планшетов и ноутбуков воруют ежегодно в России? Допустим, несколько десятков тысяч. Но регистрировать придется сотни миллионов устройств.

Ведь в среднестатистической российской семье имеется минимум три телефона, и это не считая планшетов и ноутбуков. Не говоря уже о все тех же счетчиках и прочих устройствах, имеющих доступ в Интернет. Например, холодильниках или смарт-часах. Ну и почему за это должно отвечать практически всё население страны?

Сама регистрация вроде как копеечная – всего сто рублей, но дело в том, что регистрировать придется: личный телефон, телефон жены, телефон дочки и сына, а также их планшеты или смарт-часы, кому-то ещё и счетчики, а кому-то и другие устройства. Итого может набежать достаточно серьезная сумма, и главное - за что? За то, чем все мы раньше как-то прекрасно пользовались без всякой регистрации и оплаты.

Тем более за гаджеты уже были уплачены налоги, например, НДС и таможенный сбор, и совершенно непонятно, почему мы их должны опять оплачивать?

Кстати, в законопроекте ни слова не говорится о том, что будет, если гаджет все-таки украдут или он выйдет из строя. Допустим, сын или дочка потеряют телефоны или сломают планшеты. После чего их регистрация будет попросту бессмысленна. Но деньги за эти гаджеты вряд ли вернут, в этом можно даже не сомневаться.

Вот и получается, что всё это выглядит как обязательно-принудительный побор. Типа пресловутого «взноса за капремонт». Другого определения этому нет, потому что принятие этого закона никак не отразится на работе вашего холодильника с wi-fi или счетчика, который никто у вас красть не собирается. Но зато в бюджет поступят весьма значительные, взятые буквально из воздуха, деньги.

В общем-то, после таких законопроектов, опять вытрясающих карманы граждан, смело можно объявлять о несостоятельности ряда управленцев. Одни, как внезапно выяснилось, не могут обеспечивать нормальные пенсии, из-за чего буквально пинками протолкнули крайне непопулярную пенсионную «реформу». Затем вырос НДС и все потому же, что денег нет, но вы держитесь. Попутно наблюдается чехарда с ценами и вот теперь нужно платить и за свой телефон, за который ты и так уже отдал немаленькие деньги, если речь идет о топовой модели, например, айфона.

То же самое относится и к счетчикам – их установка и стоимость и без того недешевая, а теперь опять плати за них. И ведь дураку ясно, что к «серым» гаджетам они не относятся и их невозможно украсть.

Может, дело в безопасности страны? Да нет, с водяного или электрического счетчика очень сложно рассылать всякие гадкие и провокационные сообщения, подпадающие под определения экстремистских или, упаси боже, террористических. Да и с холодильника с wi-fi это также сделать весьма непросто. Вернее – невозможно, но регистрировать их все равно придется.

Так и видится грядущий анекдот: «В квартиру Ивана Петровича, пока он спал, проникли представители одной запрещенной организации и не только украли у него все счетчики, но и отправили с пылесоса, подключенного к Интернету, провокационное сообщение на электронную почту Н-ской фабрики по производству гуслей. После чего унесли и сам пылесос, причем вместе с мусором».

В общем, все мы виноваты в том, что кому-то хочется кушать. И аппетит этот растет просто зверскими темпами. Всего каких-то десять лет назад никто не поверил бы в то, что может быть законодательно введен налог на самозанятых, в повышение на 5 лет срока выхода на пенсию, в штраф за критику представителя власти, в бензин по 55 рублей, в киловатт-час почти за 5 рублей и в регистрацию телефона, планшета или электросчетчика.

Это показалось бы горячечным бредом, но нет, это не бред, это наша новая реальность.

Все мы прекрасно помним омерзительные девяностые годы, когда в стране творилось такое, что в кошмарном сне не приснится. В девяностые годы бюджету тоже требовались деньги, и проблема эта стояла в разы острее, чем сейчас. Сейчас хотя бы нефть стоит достаточно дорого, следовательно, и отчисления в бюджет больше. Но даже в девяностые никто не заикался о поднятии пенсионного возраста и прочих социальных ущемлениях, что обрушились на нас в эпоху «стабильности».

Более того, нередко уже можно услышать, казалось бы, немыслимое ранее – а при Ельцине-то жилось лучше. Эта фраза была невозможной всего каких-то несколько лет назад. Она была невозможной потому, что она была невозможной просто по определению. Как невозможен снег в июле в Сахаре.

Все мы прекрасно помним кошмар ельцинского периода, но 2018 год очень многих заставил посмотреть на нынешнюю реальность под совсем другим углом. И реальность эта не радует. Она пугает. И вот почему теперь фраза «при Ельцине было лучше» не звучит так запредельно дико, как она звучала бы совсем недавно.

Можно не сомневаться, что законопроект сенатора Л. Боковой будет принят и утвержден. Как утверждаются в последнее время все другие законопроекты, призванные наполнять бюджет.

Наши и без того не пухлые кошельки опять похудеют на несколько сотен рублей, но дело даже не в этой законодательно экспроприированной сумме, а в отношении власть имущих к народу. К тому самому народу, который, в соответствии с Конституцией, нанял народных избранников для поддержания его – народа – прав и интересов, но по факту мы видим обратное.

Нам только и делают, что придумывают новые налоги, акцизы, повышения цен и пр. И конца и края всем этим «инициативам» не видно. Более того, теперь за недовольство инициативами, выраженное публично, предлагают штрафовать на 5000 рублей или бросать в тюрьму на 15 суток.

Очень хотелось бы знать, что нам уготовили в ближайшей перспективе. Может быть, регистрацию одежды? Может, мебели? А почему бы не обязать регистрировать дверные ручки или оконные стекла?

Бред и идиотизм, скажете вы. А не идиотизмом выглядит налог на нищих самозанятых, с трудом выживающих в эпоху невиданной «стабильности» и беспрецедентного роста зарплат? Не идиотизмом выглядят нынешние цены на бензин в стране, где нефти залейся на столетия вперед? А не идиотизм хоромы пенсионных фондов при африканской пенсии россиян аж в 120 евро? Тех самых наших граждан, честно отпахавших по тридцать-сорок лет и получивших жалкую подачку, на которую можно только тихо доходить, боясь лишний раз купить себе соевой колбаски или пальмовой молочки.

И почему у нас высшие должностные лица, ознакомившись с подобными законопроектами не вспоминают, что народ им поверил и уполномочил защищать народные интересы, и не скажут, гневно отшвырнув законопроект в сторону «Вы что тут предлагаете? Хотите, как в Париже или Каракасе?» Но нет, не говорят…

Никто из россиян не хочет такого, как в Париже, даже гипотетический слабоумный вор водяных счетчиков. Хватит с нас потрясений ХХ века, слишком дорогую цену мы за все это заплатили.

Но сколько можно потрошить наши карманы, придумывая такие вот законопроекты?