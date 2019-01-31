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Центробанк опроверг сообщения о золотом запасе Венесуэлы в России

19:37 31.01.2019
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Информация о том, что Венесуэла хранила свой золотой запас в России, не соответствует действительности, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Это не соответствует действительности", - ответила Набиуллина на вопрос, действительно ли Венесуэла хранила свой золотой запас в России.

Ранее в четверг некоторые СМИ написали, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле, пишет РИА Новости. Это золото якобы могло быть на днях доставлено в Дубай, продано, а затем деньги доставлены в Каракас.

Темы: Венесуэла, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.01.2019, 20:13
Гость: Зоя

Ну что вы!
Этот Центробанк вместе с Любителем рыбалки - лакеи Госдепа.
Самостоятельно они на такой шаг ни за что в жизни не решатся.
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