Центробанк опроверг сообщения о золотом запасе Венесуэлы в России

19:37

Информация о том, что Венесуэла хранила свой золотой запас в России, не соответствует действительности, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Это не соответствует действительности", - ответила Набиуллина на вопрос, действительно ли Венесуэла хранила свой золотой запас в России.

Ранее в четверг некоторые СМИ написали, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле, пишет РИА Новости. Это золото якобы могло быть на днях доставлено в Дубай, продано, а затем деньги доставлены в Каракас.