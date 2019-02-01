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Сечин попросил новые льготы для крупнейшего месторождения нефти в России

21:02 1.02.2019
Игорь Сечин. Фото Dyor с сайта wikimedia.org
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«Роснефть», получившая в 2017 году от государства льготы на 350 млрд руб. для Самотлорского месторождения, попросила о поддержке другого проекта — крупнейшего по добыче в России Приобского месторождения. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к двум профильным министерствам.

В ответе пресс-службы Минфина на запрос издания также сообщается о «запрашиваемом налоговом вычете на десять лет» для месторождения дополнительно к действующим льготам.

Соответствующее письмо глава «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину в декабре 2018 года.

Сечин попросил стимулировать добычу на Приобском по тем же причинам, что ранее на Самотлоре: месторождение высокообводненное (доля воды в ​нефтяной смеси выше 90%), оставшиеся запасы огромны, но добыча их пока нерентабельна, а с помощью льгот можно ее увеличить, объясняет источник РБК. Глава «Роснефти» просит предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ, взимается со стоимости добытого сырья), аналогичные льготам Самотлора.

Льготы для Самотлора обошлись бюджету в 35 млрд руб. в год, «Роснефть» получила их на десять лет (в сумме — 350 млрд руб.). Если рассматривать аналогичные льготы пропорционально добыче, для Приобского месторождения они могут обойтись государству примерно в 44 млрд руб. в год, или 440 млрд руб. за десятилетие, подсчитал аналитик АКРА Василий Танурков

Темы: ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.02.2019, 01:18
Гость: Льготы, льготы...

Проще говоря, эти уроды в госказну налоги не платят.
01.02.2019, 23:22
Гость: IgS

совсем поизносился и истратился: за квартиру платить нечем! (за квартиры то есть...)
01.02.2019, 22:45
Гость: Реальный рептилоид

Он мне нравится. Прямо как яркий представитель инопланетной расы. И действует по сценарию.
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