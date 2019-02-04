Украина понесла огромные убытки из-за конфликта в Керченском проливе

17:41

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки украинских портов из-за конфликта в Керченском проливе достигли около 10 миллиардов гривен.

Чиновник отметил, что на сегодня проход через Керченский пролив фактически свободен, но украинские судна все еще испытывают уйму проблем.

«Суда не должны на входе или на выходе стоять по несколько часов, прежде эта отметка вообще была равна нулю. Сейчас суда ожидают в среднем по 15 часов, а еще совсем недавно ожидание превышало несколько суток», - отметил министр.

Вместе с этим председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что Украина прорабатывает возможные варианты усиления своих морских подразделений в Азовском море, сообщает «Русская весна».

По его словам, уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. Если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это, по его словам даст возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную его защиту.

«Сейчас мы также прорабатываем возможные варианты усиления наших морских подразделений в Азовском море. Мы уже провели текущий ремонт нескольких наших кораблей и катеров, в прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками, проведен ремонт корабля „Донбасс”, но это только начало.

Наша задача - создать в Азовском и Черном морях мощные мобильные группировки пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта. Поэтому стараемся изыскивать возможности для реализации этих амбициозных задач», - сказал Цигикал.