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Росстат отчитался о рекордном росте экономики за шесть лет

18:40 4.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Валовой внутренний продукт России в прошлом году вырос на 2,3%, что на 0,7% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликованы на сайте Росстата.

Согласно информации Росстата, рост зафиксирован практически по всем пунктам за исключением деятельности домохозяйств, а также сельхозпроизводителей, охотников и рыболовов.

Максимальный годовой рост добавленной стоимости зафиксирован в финансовой и страховой деятельности: 6,3%. На втором месте идет строительство — 4,7%, третье место поделили добыча полезных ископаемых и сектор госуправления в сфере обеспечения военной безопасности и соцобеспечения с результатами 3,8% и 3,5% соответственно.

На минувшей неделе Центральный банк России решил пересмотреть развитие экономики за 2018 год, заявив, что рост ВВП может приблизиться к интервалу от 1,5% до 2%. Такое изменение объяснили пересмотром данных по работе строительного сектора.

Министерство экономического развития сообщило в свою очередь, что эти данные представлены Ямало-Ненецким автономным округом, где проведенные строительные работы оценили в 97 миллиардов рублей при инвестициях в 590 миллиардов.

Глава ведомства Максим Орешкин в интервью агентству Bloomberg на форуме в Давосе заявил, что за год ВВП России прибавил 2% по сравнению с 2017-м. Саму ситуацию он назвал устойчивой и стабильной.

Газета «Ведомости» отметила, что данные Росстата показали максимальный рост российского ВВП за последние шесть лет.

В беседе с изданием главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин сказал, что представленные Росстатом данные свидетельствуют о том, что рост ВВП оказался возможен за счет увеличения экспорта продуктов нефтегазового сектора. Однако рост внутреннего спроса потребителей и инвесторов, наоборот, сократился.

Ранее Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2% в прошлом году. Этот процесс продолжается уже пятый год подряд.

Темы: Экономический кризис в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Росстат
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 02:38
Гость: Сибирь

Ложь! Поменяйте слово экономики на слово цен.
05.02.2019, 01:48
Гость: Влад 33

Главное богатство у нас не ископаемые, а Люди! Но их кто-то усердно "травит", усердно! Безхозяйственность и разгильдяйство, головотяпство и безрассудность граничащая с предательством, объединяющая и нищих (безвыходность) и воров ("кормушечников" и обычных "свободных охотников"), но твердящих нам, что "Рост" экономики, в целом, есть((. Да, по сравнению с 1913 годом - возможно, но то, что мы видим в повседневной нашей жизни не может не настораживать((
Критика нужна! Когда человек искренне критикует - я согласен и послушать, даже если человек заблуждается и, явно не прав.., но ошибаться всем и сразу - это перебор! ВВП растёт медленно, а статистические данные - завышены(( Нельзя рассказывать сказку работающем честно человеку, имеющего семью и детей, своих стариков и массу проблем жизненных, ежедневно имея только пару рубашек и столько же трусов, не имея возможности "вздохнуть" от этого всего, рассказывать ему о том, что конкретно Он стал жить на несколько порядков лучше(( - Не поверит вам этот человек, не поверит! Обнищали ведь "до нельзя" ((Для поднятия Духа в стране конечное такого рода инфа - необходима, но когда "триумфаторы" эти постоянно нам твердят одно и тоже, это не может не настораживать.. Чтож, получается, что что-то нужно менять.. Либо вектор, либо таких "специалистов", топчущихся на месте. А Люди у нас хорошие, но мы их не ценим.., а жаль! ((
05.02.2019, 00:51
Гость: ну это же супер

он этот РОСстат из этих из комиков, он веселый, чем больше РОС, тем больше бабла соотрудникам стата - мечта, а не работа. Сиди себе фантазируй бред сивого мерина, а тебе премию там и премию тут.
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