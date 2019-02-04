Росстат отчитался о рекордном росте экономики за шесть лет

18:40

Валовой внутренний продукт России в прошлом году вырос на 2,3%, что на 0,7% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликованы на сайте Росстата.

Согласно информации Росстата, рост зафиксирован практически по всем пунктам за исключением деятельности домохозяйств, а также сельхозпроизводителей, охотников и рыболовов.

Максимальный годовой рост добавленной стоимости зафиксирован в финансовой и страховой деятельности: 6,3%. На втором месте идет строительство — 4,7%, третье место поделили добыча полезных ископаемых и сектор госуправления в сфере обеспечения военной безопасности и соцобеспечения с результатами 3,8% и 3,5% соответственно.

На минувшей неделе Центральный банк России решил пересмотреть развитие экономики за 2018 год, заявив, что рост ВВП может приблизиться к интервалу от 1,5% до 2%. Такое изменение объяснили пересмотром данных по работе строительного сектора.

Министерство экономического развития сообщило в свою очередь, что эти данные представлены Ямало-Ненецким автономным округом, где проведенные строительные работы оценили в 97 миллиардов рублей при инвестициях в 590 миллиардов.

Глава ведомства Максим Орешкин в интервью агентству Bloomberg на форуме в Давосе заявил, что за год ВВП России прибавил 2% по сравнению с 2017-м. Саму ситуацию он назвал устойчивой и стабильной.

Газета «Ведомости» отметила, что данные Росстата показали максимальный рост российского ВВП за последние шесть лет.

В беседе с изданием главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин сказал, что представленные Росстатом данные свидетельствуют о том, что рост ВВП оказался возможен за счет увеличения экспорта продуктов нефтегазового сектора. Однако рост внутреннего спроса потребителей и инвесторов, наоборот, сократился.

Ранее Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2% в прошлом году. Этот процесс продолжается уже пятый год подряд.