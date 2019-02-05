Дутый рекорд ВВП: Росстат устроил «прорыв» по рецепту Медведева

Статистическое ведомство небывалым экономическим ростом удивило даже Орешкина

4 февраля в России случилось экономическое чудо: Росстат сообщил о рекордном росте ВВП за шесть лет. Согласно новой оценке, в 2018 году экономика РФ выросла на 2,3% против 1,6% годом ранее — это максимальное значение с «докрымского» 2012 года.

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Такой прыти от российской экономики не ждали не только независимые эксперты. Темпы роста оказались полной неожиданностью даже для министра экономического развития Максима Орешкина. Он, после пересмотра Росстатом данных о строительстве (рост на 5,7% за январь-ноябрь 2018 года вместо прежних 0,5%), смело увеличил прогноз с 1,8% аж до 2%. Ускорения свыше 2% Минэкономразвития ожидало только в 2021 году — после предполагаемого рывка инвестиций в 2020-м на 7,6%.

И тут — на тебе — рекорд, что называется, на ровном месте. Без всяких глупых рывков.

Есть конечно, подозрение, что нынешнее чудо — прямое следствие смены руководства статистического ведомства. Напомним, 24 декабря премьер Дмитрий Медведев своим распоряжением сменил главу Федеральной службы статистики: ее руководитель Александр Суринов был отправлен в отставку, а на его место назначен Павел Малков, ранее возглавлявший департамент госуправления Минэкономики.

Что характерно, кадровые решения по Росстату последовали незадолго до публикации ведомством предварительной статистики за 2018 год, которая оказалась хуже самых пессимистичных прогнозов.

Так, Росстат в конце декабря насчитал, что темпы роста ВВП за январь-октябрь составили всего 1,7%, инфляция ускорилась до 4,2%, число людей, проживающих за чертой бедности, увеличилось на 200 тысяч человек — до 19 миллионов, или 13,3% населения. А реальные доходы граждан упали в ноябре (-2,9%) и ушли в минус в годовом выражении, вопреки прогнозам МЭР, что четырехлетний период снижения уровня жизни закончился.

Все это шло вразрез с установками Владимира Путина. Потому что президент на большой пресс-конференции заверил: по итогам 2018 года доходы должны вырасти на 0,5%. А вовсе не падать, как насчитал Росстат во главе с Суриновым.

Надо сказать, рецепт Медведева по улучшению показателей экономики — смена главы Росстата — оказался чрезвычайно эффективным. Макроэкономические показатели стали улучшаться буквально на глазах. А бурный рост ВВП, как видим, поверг в изумление буквально всех наблюдателей.

По мнению аналитиков, за оценкой Росстата роста экономики в 2018 году стоят два реальных фактора. Первый — нефтегазовый экспорт. По данным статистического ведомства, именно экспорт внес наибольший абсолютный вклад в ВВП 2018 года, продемонстрировав максимальный результат с 2010 года. А экспорт в России — это нефть: ее добыча стала стремительно расти после сделки ОПЕК+. В июне члены ОПЕК договорились с РФ и другими странами нарастить добычу нефти на 1 млн. баррелей в сутки, опасаясь дефицита из-за санкций против Ирана. Но уже в 2019 году, с учетом новых обязательств России по сделке ОПЕК+, добыча грозит из локомотива превратиться в тормоз промышленного производства.

Второй фактор — бурное увеличение банковского долга населения и снижение сбережений граждан. Но и этот драйвер на сегодня практически исчерпан. Зато негативные последствия закредитованности будут только нарастать. Так, темпы роста конечного потребления граждан замедлились до 1,9% в 2018 году против 3% в 2017 году, а доля их конечного потребления в ВВП за год снизилась более чем на 3% - до 49,1%. И это, надо думать, только начало.

Словом, как ни считай, рекордный пик российская экономика больше не осилит. В 2019 году нынешних цифр роста ВВП заведомо не будет — в этом сходятся все эксперты. Если, конечно, Дмитрий Анатольевич не заменит нынешнего главу Росстата на совсем уж оголтелого оптимиста.

— Рекордный рост ВВП на 100% связан с заменой руководства Росстата, — считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Видимо, прежнее руководство не справлялось, как принято было говорить в СССР, с заданиями партии и правительства. Статистическое направление решено было укрепить — и результаты не заставили себя ждать.

Как чисто технически Росстат сумел завысить темпы роста ВВП — вопрос, я считаю, не принципиальный. У статистических ведомств имеется большой инструментарий для манипуляций с цифрами. Причем, манипулируют со статистикой не только в России. Даже в США статистика зачастую выдает сперва одни цифры, а спустя полгода уточняет их и пересматривает.

В нашем случае на показателях мог сказаться сезонный фактор. Или статистики могли задним числом подкорректировать базовые показатели 2017 года: искусственно занизили «базу», от которой ведется расчет — и показатели за 2018-й мгновенно улучшились.

— Насколько безобидны эти игры с цифрами?

— Цель статистики не в том, чтобы рассказывать сказки. Ее задача — отражать реальное положение дел в экономике, иначе невозможно принимать верные управленческие решения.

Проблема в том, что у нас нет альтернативной независимой статистики. В США и странах ЕС имеется мощная независимая статистика, на которую можно ориентироваться, если официальная будет привирать, пытаясь подействовать на поведение населения и инвесторов.

В России же, повторюсь, альтернативных статистических каналов нет. И поэтому вдвойне вредно, когда статистика у нас превращается в агитпроп. К тому же такой агитпроп является сигналом для других руководителей: если отчеты будут недостаточно позитивными, руководители будут заменены.

В итоге может получиться так, что статистика полностью оторвется от реальности, что еще больше усугубит наше экономическое положение. Поскольку выход из этого фэнтезийного состояния будет крайне болезненным.

Думаю, здесь двух мнений быть не может. Если правительство пойдет по пути накачивания оптимизма цифрами, взятыми неизвестно откуда, оно просто исключит вариант реального изменения экономической политики. А это лишь ускорит и ужесточит неизбежную экономическую катастрофу.

— Что реально будет с нашей экономикой в 2019 году?

— Реально экономика РФ, я считаю, не может расти быстрее 1% ВВП. У нас рост зависит почти исключительно от нефтяных цен. Никаких других драйверов в экономике не просматривается — никаких структурных изменений, новых инвестиций, новых предприятий.

ВВП, напомню, состоит из четырех компонентов. Первый — потребительский спрос: он явно не может увеличиться. Второй компонент — инвестиции, государственные и частные. Они тоже падают, и даже Росстат не сможет это опровергнуть. Третий — госзаказ и госказупки, которые стоят на месте. Наконец, четвертый — экспорт, и он тоже точно расти не будет.

В 2018 году цены на нефть были явно выше, чем сейчас. Это значит, просто нереально, чтобы темпы роста в 2019-м «выстрелили». Замечу, реальный рост ВВП в 2018 году, вопреки сказкам Росстата, ненамного превысил 1%.

Росстат же, я считаю, со своим прогнозом явно пошел против здравого смысла.

— Граждане в России не следят плотно за экономическими новостями, поэтому для многих будет достаточно заголовка, что ВВП России вырос, — декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — Думаю, именно с этим связано появление информации о рекордном росте экономики РФ. Это позволяет подбросить российскому обществу позитивную информацию — тем более необходимую, что в последнее время шел сплошной негатив.

Замечу, статистикой «играют» во всех странах мира — в той же Европе, чтобы увеличить показатели ВВП, учитывают теневую торговлю. К тому же реальная статистическая информация повсеместно является государственной тайной. В открытый доступ ее никто выкладывать не станет, просто потому, чтобы не раскрываться перед геополитическими соперниками. Так что манипуляции связаны еще и с этим, а не только с оптимизацией общественного мнения.

Наконец, есть третий момент. У России — во многом закрытая экономика. Судя по косвенными данным, успехи в российском ОПК действительно имеют место, и там показатели способны скрасить более проблемные статистические показатели гражданского сектора.

Вряд ли, конечно, экономика выросла на 2,3%, как уверяет Росстат. Но все же нельзя сказать, что в российском хозяйстве наблюдается катастрофа: оно не только не лежит на боку, но и понемногу двигается вперед.