Олигархов освободили от ответственности за неуплату налогов и вывод капитала

22:37

Президент России Владимир Путин потребовал еще на год продлить амнистию капиталов, которая предполагает освобождение от ответственности за налоговые и валютные нарушения для россиян, добровольно вернувших активы из офшоров на Родину

Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Текущий раунд амнистии - второй с 2015 года, когда Путин призвал миллиардеров на помощь падающей экономике, - должен был завершиться 1 марта.

«Мы с коллегами обсуждали ситуацию, которая складывается в этой сфере. Считаем, что еще на один год, как минимум, можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои деньги в Россию, также регистрируют свой бизнес в районах с особыми правовыми условиями», - заявил Путин в среду, выступая на форуме «Деловой России».

В рамках льгот россияне могут добровольно задекларировать имущество и счета за рубежом и получить освобождение от уплаты налога на доходы физлиц с прибыли контролируемых иностранных компаний, при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ.

«При этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства», - напомнил президент.

Он добавил, что массовую офшоризацию российского бизнеса породили «изъяны национальной юрисдикции». «Надо признать это, недостаточность гарантий защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить эти активы», - сказал Путин.

Первый раунд амнистии закончился ничем. В марте 2018 года Минфин настойчиво рекомендовал состоятельным россиянам вложиться в специальный выпуск суверенных еврооблигаций, предлагая не только льготы по НДФЛ, но также банковскую анонимность и законодательную защиту от падения рубля: держателям евробондов не пришлось бы платить налог с прибыли в случае, если рублевая стоимость бумаг вырастет вслед за курсом доллара.

Но российские инвесторы купили бумаг лишь на 200 млн долларов из 4 млрд.

Изменить ситуацию помогли американские санкции: после апрельского удара по «Русалу», блокировки активов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, а также массовой зачистки счетов россиян на Кипре, Багамах, в Латвии и других популярных офшорных юрисдикциях, у состоятельных россиян начались проблемы с легализацией капитала.

По данным ЦБ, за первое полугодие россияне были вынуждены вывести 13 млрд долларов с Кипра, 5,3 млрд долларов с Виргинских островов. Прямые инвестиции в Австрию сократились с 31,3 до 29,7 млрд долларов, в Нидерланды - с 49,5 до 48,3 млрд долларов, в Швейцарию - с 18,7 до 17,5 млрд долларов.

Остановился отток российских денег на Бермуды, остров Джерси, в Монако и Латвию, которая долгое время была ключевым перевалочным пунктом по выводу капитала из России в Евросоюз.

Попытка спрятаться в Гонконге также провалилась: в первом квартале россияне вывели туда около 1 млрд долларов, увеличив свои инвестиции почти в 6 раз. Однако во втором квартале все вложения пришлось ликвидировать - их объем упал с 1,337 млрд долларов до 269 млн.

Из крупных офшорных юрисдикций приток российских денег зафиксировали лишь Багамы - туда за квартал было выведено около 600 млн долларов.

Для тех, кто возвращает капиталы, созданы специальные внутрироссийские офшоры - на островах Октябрьский и Русский в Калининградской области и Приморском крае.

Зарегистрированные там компании могут платить нулевой налог на дивиденды, которые перечисляют своим мажоритарным акционерам при условии, что им принадлежит не менее 15% акций в течение последнего года.

Доходы, полученные иностранными лицами по акциям или долям в публичных холдинговых компаниях, облагаются налогом по ставке 5%.