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Россию из нищеты будут вытаскивать с помощью «патриотичной экономики»

22:07 6.02.2019

Власть требует, чтобы в школах рассказывали об успехах импортозамещения

6 февраля «Коммерсант» сообщил о странной, но весьма симптоматичной истории: в Федеральный перечень учебников отказались включать учебник по экономике для 10−11 классов за авторством доктора экономических наук Игоря Липсица. Причина — он оказался недостаточно патриотичным.

Фото с сайта krsk.au.ru

Эксперты, привлечённые издательством, поставили профессору на вид тот факт, что из его учебника молодёжь будет недостаточно проинформирована о невероятных успехах импортозамещения в России, которые должны сформировать у обучающихся «чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». Ещё детям необходимо рассказать «о планах ближайшего экономического прорыва».

Вместо этих наиважнейших тем, без которых современный молодой человек обречён на беспомощность в мире экономики, в учебном пособии зачем-то оказались вопросы, «которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию».

В общем, с таким подходом нам, безусловно, никаких прорывов не видать, так и будем торговать ископаемыми, пока все не выкопаем.

Зато, если мы всё правильно расскажем детям про импортозамещение и неизбежный экономический прорыв, то они моментально почувствуют такую всепоглощающую сопричастность, от которой моментально расхотят уезжать за границу.

И вообще, хорошо бы ввести в школах «пятиминутки прорыва», придумать энергичные духоподъёмные тезисы. Дети их будут хором повторять, уже через каких-то пару лет мы все вместе устремимся к процветанию с такой скоростью, что придётся в экономике вводить новый термин специально для нашей страны. Например, «суперразвитая экономика». А Трамп будет у нас на посылках.

Главное — чтобы без всяких неконструктивных дискуссий. Пусть те, кто загнивает, дискутируют. Потому что Вселенная, она, знаете, всё слышит, и важно правильно формулировать запрос. И побольше уверенности в себе. Об этом ещё Тони Роббинс, говорят, увлекательно рассказывал в «Олимпийском».

Конфликт, собственно, в том, что автор учебника как-то, видимо, неправильно, несовременно понимает, что такое патриотизм. Он вот уверяет, что патриотизм — это «помочь людям разобраться, что полезно, что не полезно, чтобы страна и люди жили лучше», а про любовь к Родине почему-то ничего не говорит. Шарлатан, наверное.

Ну, а если отбросить кривляния и шуточки, то какая-то нездоровая у нас в последнее время тенденция в том, что касается информации о российской экономике. Недавно вот мы задним числом добились существенного роста ВВП. Для этого потребовалось лишь сменить главу Росстата.

А до этого министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на голубом глазу рассказывал, что благодаря исполнению майских указов президента РФ Владимира Путина, за 2018 года зарплаты выросли на 11%, причем как в номинальном, так и в реальном выражении. Опирался он при этом тоже на данные Росстата.

Похоже, последний козырь властей в борьбе с нищетой населения — убедить это самое население в его небывалом процветании. А если 19 миллионов проживающих за чертой бедности не поверят — выйдет глава государства и напомнит, что в Штатах ещё хуже.

Вот и профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов на днях в статье рассказывал о «Справочнике патриота», который при помощи банального манипулирования цифрами довольно бездарно пытается убедить в том, что российская экономика слезла с «нефтяной иглы».

В общем, похоже, в России «битва за урожай» стремительно уходит в виртуальное пространство, где ведомства перекидывают друг другу взятые из головы цифры, основная задача которых — оправдывать ожидания первого лица и на фоне этих данных строить экономическую политику страны.

К чему это может привести, думаю, объяснять не надо. Рано или поздно реальное столкнётся с виртуальным, да так, что списать всё на происки Госдепа и «пятой колонны» не получится.

В среду вечером на лентах информагенств со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ появилось сообщение, что учебник по экономике под редакцией Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников из-за ошибок, опечаток и ряда иных замечаний.

Автор: Данил Шипицин

Темы: Образование в России, Школьное образование в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 00:33
Гость: Трамп

Дежа вю. Это же реально уже было. Политинформация перед уроками. Вдруг кто из школьников не смотрел программу "Время", то ему об успехах статью из газеты "Правда" или "Известия" его товарищи перед первым уроком перескажут. Советская партииная номенклатура стала буржуями, от сюда и ветер. Один раз они уже в пропасть зарулили, и счас туда же. Это оттягивание момента краха.
07.02.2019, 00:03
Гость: Путриотичная

путиномика-продать страну,купить новые ходули.
06.02.2019, 23:48
Гость: проф. Преображенский - Гость

Не перепутай направление часовой стрелки, а то вместо того что от тебя не отделимо - придется отделять
Особенно там где Петя
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