Россию из нищеты будут вытаскивать с помощью «патриотичной экономики»

22:07

Власть требует, чтобы в школах рассказывали об успехах импортозамещения

6 февраля «Коммерсант» сообщил о странной, но весьма симптоматичной истории: в Федеральный перечень учебников отказались включать учебник по экономике для 10−11 классов за авторством доктора экономических наук Игоря Липсица. Причина — он оказался недостаточно патриотичным.

Фото с сайта krsk.au.ru

Эксперты, привлечённые издательством, поставили профессору на вид тот факт, что из его учебника молодёжь будет недостаточно проинформирована о невероятных успехах импортозамещения в России, которые должны сформировать у обучающихся «чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». Ещё детям необходимо рассказать «о планах ближайшего экономического прорыва».

Вместо этих наиважнейших тем, без которых современный молодой человек обречён на беспомощность в мире экономики, в учебном пособии зачем-то оказались вопросы, «которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию».

В общем, с таким подходом нам, безусловно, никаких прорывов не видать, так и будем торговать ископаемыми, пока все не выкопаем.

Зато, если мы всё правильно расскажем детям про импортозамещение и неизбежный экономический прорыв, то они моментально почувствуют такую всепоглощающую сопричастность, от которой моментально расхотят уезжать за границу.

И вообще, хорошо бы ввести в школах «пятиминутки прорыва», придумать энергичные духоподъёмные тезисы. Дети их будут хором повторять, уже через каких-то пару лет мы все вместе устремимся к процветанию с такой скоростью, что придётся в экономике вводить новый термин специально для нашей страны. Например, «суперразвитая экономика». А Трамп будет у нас на посылках.

Главное — чтобы без всяких неконструктивных дискуссий. Пусть те, кто загнивает, дискутируют. Потому что Вселенная, она, знаете, всё слышит, и важно правильно формулировать запрос. И побольше уверенности в себе. Об этом ещё Тони Роббинс, говорят, увлекательно рассказывал в «Олимпийском».

Конфликт, собственно, в том, что автор учебника как-то, видимо, неправильно, несовременно понимает, что такое патриотизм. Он вот уверяет, что патриотизм — это «помочь людям разобраться, что полезно, что не полезно, чтобы страна и люди жили лучше», а про любовь к Родине почему-то ничего не говорит. Шарлатан, наверное.

Ну, а если отбросить кривляния и шуточки, то какая-то нездоровая у нас в последнее время тенденция в том, что касается информации о российской экономике. Недавно вот мы задним числом добились существенного роста ВВП. Для этого потребовалось лишь сменить главу Росстата.

А до этого министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на голубом глазу рассказывал, что благодаря исполнению майских указов президента РФ Владимира Путина, за 2018 года зарплаты выросли на 11%, причем как в номинальном, так и в реальном выражении. Опирался он при этом тоже на данные Росстата.

Похоже, последний козырь властей в борьбе с нищетой населения — убедить это самое население в его небывалом процветании. А если 19 миллионов проживающих за чертой бедности не поверят — выйдет глава государства и напомнит, что в Штатах ещё хуже.

Вот и профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов на днях в статье рассказывал о «Справочнике патриота», который при помощи банального манипулирования цифрами довольно бездарно пытается убедить в том, что российская экономика слезла с «нефтяной иглы».

В общем, похоже, в России «битва за урожай» стремительно уходит в виртуальное пространство, где ведомства перекидывают друг другу взятые из головы цифры, основная задача которых — оправдывать ожидания первого лица и на фоне этих данных строить экономическую политику страны.

К чему это может привести, думаю, объяснять не надо. Рано или поздно реальное столкнётся с виртуальным, да так, что списать всё на происки Госдепа и «пятой колонны» не получится.

В среду вечером на лентах информагенств со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ появилось сообщение, что учебник по экономике под редакцией Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников из-за ошибок, опечаток и ряда иных замечаний.

Автор: Данил Шипицин