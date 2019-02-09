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Россия готова продолжать транзит газа через Украину на своих условиях

18:41 9.02.2019
МИД РФ © KM.RU
МИД РФ © KM.RU
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что российская сторона готова осуществлять транзит газа через украинскую территорию на своих условиях.

«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам. Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут», — сказал он в интервью РИА Новости.

«Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает», — отметил Панкин.

Он добавил, что если будут чинить препоны проекту «Северный поток — 2», чтобы заставить Россию качать газ через Украину «на их условиях, с их тарифами, с неопределённостью в юридических вещах», то «этот номер, наверное, не пройдёт».

Ранее сообщалось, что Украина увеличила транзит газа из России в Европу. 

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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10.02.2019, 02:06
Гость: Патриот Газпрома

Ещё большие долги за газ у Московской области. Нехорошо, надо что-то делать.
10.02.2019, 00:47
Гость: Андрей

Еще в начале 2000-х годов Путин заметил, что из-за льготных цен на газ Россия фактически спонсировала украинскую экономику на 5 миллиардов долларов в год и что ввиду антироссийской политики украинского руководства это спонсорство придется прекратить. С тех пор Путин шаг за шагом выводит Россию из положения дойной коровы для украинских олигархов. Сейчас конечная цель близка - еще немного, и украинский транзит можно будет закрыть несмотря на якобы заинтересованность Германии в его сохранении. На самом деле, немцам выгоднее качать газ напрямую и никому за транзит не платить. Разговоры украинских политиков о том, что постройка газопроводов в обход Украины нарушает основополагающие принципы европейской демократии гроша ломанного не стоят, так как на демократию и граждан им совершенно наплевать. Например, во время всех политических диспутах с участием украинских политологов неоднократно звучат призывы вернуть Крым, но никто ни разу не заикнулся о том, чтобы вернуть Украине 2 миллиона крымчан. Похоже, их интересует исключительно территория - то есть, ресурс, который можно было бы выгодно продать. Это относится и к Крыму, и к Донбассу, и к газотранспортной сети. При этом, судьба граждан никого не волнует.
09.02.2019, 22:48
Гость: Питон

Северный поток строить Гзапром начал явно не от хорошей жизни, так как в кремле не могут рисковать своим главным достижением транзитом газа на запад это же их основная кормушка 90% всех доходов олигархов. Если транзит российского газа на запад сорвётся то на нынешней власти можно ставить крест сразу они останутся без денег и следовательно власть потеряют. Поэтому кремль костьми ляжет чтобы только северный поток 2 запустить и пойдет на любые уступки западу. Если вдруг с Украиной удастся договориться о продолжении транзита и дальше это у них будет второй день победы с парадом и салютом.
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