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Сечин указал Путину на опасность сделки ОПЕК+ для экономики России

15:46 9.02.2019
Фото с сайта zampolit.com
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 Глава российской нефтедобывающей корпорации «Роснефть» Игорь Сечин написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором заявил, что сокращение добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+ является «угрозой развитию российской промышленности», утверждает  Reuters.

Агентство ссылается на два источника в российской нефтяной отрасли и собеседника в правительстве России. Утверждается, что данное письмо было направлено Владимиру Путину в декабре 2018 года.

Стоит отметить, что пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев на просьбу прокомментировать данное письмо заявил, что слухи он не комментирует и не обсуждает деловую переписку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что деловую переписку он комментировать не будет, сообщает ИА REGNUM.

По данным Reuters, Сечин с самого начала выступал против участия России в соглашении ОПЕК+, которое предусматривает сокращение добычи нефти для поддержания более высокого уровня цен на черное золото.

Глава «Роснефти» указывает, что в конечном итоге данное соглашение играет на руку США, которые при текущей цене на нефть могут разрабатывать свои месторождения сланцевой нефти и, используя свою геополитическую мощь, выдавливать конкурентов, в том числе Россию, с международных нефтяных рынков.

Сделка ОПЕК+ была заключена в конце 2016 года на фоне катастрофического для нефтедобывающих стран падения нефтяных котировок и продлевалась все последующие годы.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, ОПЕК
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Комментарии читателей
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09.02.2019, 17:46
Гость: Ян

Сечин написал письмо? А позвонить слабо? Или у него нет номера телефона ВВП?
09.02.2019, 17:00
Гость: Поражён!

"Сечин указал Путину"

Поразительно!

А где _указ_ Сечина Путину? Кто сей УКАЗ подписал?

Президенту указывает глава некоей акционерной компании?

АЛЛО! тов. Барщевский м Чубайс! Это и есть "невидимая рука рынка"!!!

Может ли глава частной компании УКАЗЫВАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ? предупреждать - может; предостерегать - может, обсуждать последсвтия - может.

Но может ли УКАЗЫВАТЬ????

Чубайс рулит!
09.02.2019, 16:59
Гость: IgS

Одно другому вообще-то не мешает: нужно держать цены на уровне себестоимости сланцевой нефти - амеры задаром работать не будут.
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