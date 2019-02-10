Рост цен на продукты в России побил четырехлетний рекорд

16:20

Рост цен на продукты в России продолжает ускоряться, разгоняя инфляцию. За декабрь продовольственные товары подорожали на 1,7%, а в январе - еще на 1,2%, следует из данных Росстата.

В итоге за два месяца набор продуктов из официальной потребительской корзины стал дороже на 2,9%, чего официальная статистика не фиксировала ни разу с начала 2015 года.

В годовом выражении на начало февраля рост продовольственных цен ускорился до 5,64%, а по отдельным продуктам обогнал инфляцию в 3-10 раз, пишет издание Finanz.ru.

За декабрь фрукты и овощи подорожали на 8,9%, яйца - на 15,4%, хлеб и сливочное масло - на 1,1%, макаронные изделия, мясо и птица - на 1%, а молоко - на 0,9%.

В январе на 4,8% подскочили цены на пшено, яблоки прибавили в цене еще 4,6%, морковь и лук - 7,9%, капуста - 15,3%, огурцы - 16,5%, помидоры - более 20%. Еще на 1,1% стал дороже хлеб, на 1% - сахар, на 1,9% - мука.

Во всех этих категориях рост цен был в основном обусловлен ослаблением рубля и увеличением расходов производителей, пишут аналитики Сбербанк CIB: в 2018 году цены на зерновые выросли на 25%, что привело к подорожанию кормов и увеличило себестоимость внутри производственной цепочки.

Кроме того, сказывается отложенный эффект повышения цен на бензин и рост НДС. В 2019 году в 3-8 раз также вырастет тариф за упаковку продукции: экологический сбор будут платить производители пластмассовой, пластиковой и легкой металлической упаковки,

