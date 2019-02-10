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Нефтяная компания Венесуэлы переводит банковские счета в Газпромбанк

14:15 10.02.2019
Фото с сайта avtoinsider.com
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Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. С таким утверждением выступило  информационное агентство Reuters.

Агентство ссылается на некий документ и обуславливает перенос счетов санкциями, введенными США в отношении Венесуэлы. По данным Reuters, PDVSA также инструктирует свои СП перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.

Reuters со ссылкой на два источника утверждает, что руководство PDVSA требует от своих зарубежных партнеров по освоению запасов нефтеносного пояса реки Ориноко скорее определиться с тем, продолжат ли они участие в этих СП. Как уточняет Reuters, в состав партнеров входят Equinor (ранее - Statoil), Chevron и Total. PDVSA при этом распорядилась, чтобы ее СП с Equinor и Total - Petrocedeno - приостановило работу.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании, пишет ТАСС.

Кроме того, Вашингтон передал лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.

Темы: Венесуэла, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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10.02.2019, 21:11
Гость: gvozd

что реально смахивает на аферу, это кража пенсий и вкладов ссср, и инфляция в 2000% в год.
но вы ведь попрежнему доверяете рублю...доллар ничем не лучше, кстати.
или вот к примеру всю жизнь на отдаете половину зарплаты на пенсию, а вам потом не разрешают использовать ваши накопления, потому что вы судя по всему финансируете терроризЬм со своей пенсии.. - это ведь намного больше похоже на развод?
тут много психологии, которую нам втемяшили в головы со школы еще.
в любом случае, проблема уже не только венесуелы, а всего мира - это невозможность пользоваться Своими (как многие думают) деньгами.
если бы венесуела избавилась бы от блокады банков - уже наполовину легче.. но нет.. уфф..
10.02.2019, 20:57
Гость: SL

Очередной путинский фейк!
10.02.2019, 19:43
Гость: Ага-ага

А хлеб он тоже будет за биткойны покупать?
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