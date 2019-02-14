Богатые так «обеднели», что вывезли еще 10 млрд долларов из страны?

В Минэкономразвития посчитали, что в 2018 году больше всех финансово пострадали наиболее обеспеченные слои граждан

По крайней мере, так специалисты объяснили падение реальных доходов населения на 0,2% в прошлом году. И, вроде бы, не так много за целый год, но цинизм, с которым это преподносится, усиливает эффект в разы.

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"Наряду с позитивной ситуацией на рынке труда, росту заработных плат в реальном выражении способствовали повышение минимального размера оплаты труда, индексация оплаты труда работникам бюджетной сферы. … В то же время повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения", – сказано в докладе "Картина экономики. Январь 2019 года".

То есть бедных граждан государство поддерживало, как могло, и даже улучшило их положение. А вот наиболее богатые граждане пострадали: негативно на динамике доходов россиян отразилось падение доходов от банковских депозитов (минус 0,5% в динамику доходов), увеличение налогов на недвижимость (минус 0,1% к динамике доходов), рост платежей по ипотечным кредитам (отняли 0,2%, рост расходов на обслуживание долга к уровню прошлого года на 10,5%).

Иными словами, государственные финансисты пытаются убедить всех, что несмотря на введение всех антинародных "реформ", налогов и пошлин, которые априори негативно сказываются на доходах граждан, оказали наибольшее влияние на "среднюю температуру по больнице" именно обеспеченные люди. Где тут правда, а где вымысел – разбирался экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

– Близкая к инфляции динамика социальных платежей отнесена к положительным для доходов граждан факторам. А единоразовая выплата пенсионерам по 5 тыс. рублей и вовсе названа причиной "высокой базы" 2017 года в расчетах 2018-го. О чем это говорит?

– Выдача пенсионерам 5 тыс. рублей была осуществлена не просто так – она была осуществлена в качестве компенсации за грубейшее нарушение закона Правительством, которое не осуществило пенсионерам индексацию пенсий и в обмен на это выплатило компенсацию в 5 тыс. рублей, сэкономив тем самым довольно ощутимые суммы.

Хотя справедливости ради надо сказать, что эта замена индексации единоразовой выплатой 5 тыс. рублей была одномоментно выгодна некоторым гражданам – тем, кто получал совсем маленькие пенсии, потому что для них годовая индексация могла быть меньше этих 5 тыс. Но нужно понимать, что пенсии должны индексироваться каждый год, и индексация на индексацию – некоторый аналог процента на процент. А с учетом этого потеряли даже бедные пенсионеры.

– А в целом, что касается бедных и богатых…

– Что касается повышения уровня доходов бедных – действительно, государство осуществило очень правильную вещь, точнее, ее осуществил Путин – предполагалось повысить минимальную зарплату до прожиточного минимума примерно с начала этого года, Путин сделал это раньше – с 1 мая. Это способствовало повышению реальных доходов, но только давайте называть вещи своими именами – не бедных, а нищих. Нищим действительно жить стало лучше, правда, не благодаря Правительству.

Но разговоры о том, что богатые снизили свои доходы, вызывают глубочайшее недоумение, потому что в монополизированной и коррумпированной экономике, вроде российской, наиболее обеспеченные части общества повышают свои доходы всегда.

Должны быть какие-то грандиозные тектонические сдвиги, чтобы эти люди свои доходы не повысили, а понизили. Этих тектонических сдвигов не видно. Может быть, конечно, имеется в виду возврат денег из-за рубежа в Россию, но такой возврат выглядит как увеличение доходов у наиболее богатой части общества, а не их снижение.

– Чем-то это можно объяснить?

– Если верить официальным заявлениям о том, что официальные доходы богатых упали, можно предположить, что это было вызвано тем, что часть богатых людей ушла в тень, и уход богатых людей в тень перевесил их вынужденный выход из тени в ходе возврата капитала в Россию. Это гипотеза. Но, по крайней мере, она позволяет что-то объяснить.

Мне же представляется гораздо более правдоподобной другая гипотеза – что все дело в некачественной статистике, потому что крайне сложно получать информацию о доходах наиболее бедных и наиболее богатых, потому что ни к тем, ни к другим наблюдатель просто не войдет. Но тем не менее это производит впечатление стандартной практики Росстата, который приукрашивает общую картину за счет завышения тех показателей, которые им не наблюдаются. Скажем, в 2017 году это была распространенная практика, когда он говорил, что у нас очень сильно растут нелегальные инвестиции, поэтому у нас большой инвестиционный рост.

Может быть, то же самое происходит и сейчас – чиновники не могут по-честному наблюдать доходы наиболее обеспеченной части общества. Просто это действительно сложно – приедете на Рублевку, попробуйте спросить у какого-нибудь тамошнего обитателя, как изменились его доходы за последний год. Интересно, что вы от него услышите. Это объективная проблема, и может быть, в данном случае Росстат решил как бы показать снижение уровня дифференциации доходов. Но это только предположение.

В целом же с назначением руководителем Росстата человека, в официальной биографии которого видно, что он никогда не пересекался со статистикой – я вообще не стал бы особо обращать внимание на продукцию Росстата.

– А ведь он опирается в подсчетах на официальную инфляцию?

– Власти занижают инфляцию. И совсем не факт, что они рассчитывают инфляцию по социальным группам, потому что у каждой социальной группы своя инфляция. У богатых на самом деле инфляция может быть и отрицательной, потому что они потребляют на высококонкурентных рынках, и какие-то марки автомобилей, какие-то предметы мебели и прочее может дешеветь. А бедные люди в основном оказываются заложниками монополизма торговых сетей. Поэтому они находятся в худшем положении, чем богатые.

Хотя, разумеется, богатые люди сейчас расскажут о том, как жутко выросли цены на весь импорт в связи с 20% ослаблением рубля, и у них тоже будет своя правда. Но это вопрос открытый, и он очень интересный с научной и практической точки зрения. Важно зафиксировать, что у разных социальных групп разный уровень инфляции в один и тот же момент.

Бывают моменты, когда и для бедных людей инфляция отрицательная – цены реально снижаются, например, в сезонном удешевлении овощей. Тогда бедный человек живет лучше, чем он жил месяц назад. А богатый человек в это же время может сильно страдать от удорожания 98 бензина, от повышения налогов, от скачков цен и так далее.

– Но при этом богатые ускорили вывод капитала из страны – лишь за январь 2019 года уже "утекло" около $10 млрд, тогда как сумма в 26,5 млрд была зафиксирована за восемь месяцев 2018-го. Это как-то пересекается с выводами Минэка?

– Конечно, это выглядит очень странно и похоже на известную фразу советской эпохи – дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. То есть возникает ощущение, что богатые люди так "обеднели", что они вывезли 10 млрд долларов. Но все-таки для января это не рекорд – в январе 2014 года у нас ушло из страны почти 20 млрд долларов за один месяц.

И нужно различать текущее потребление и инвестирование. Это действительно лишний раз подчеркивает неправдоподобность официальных заявлений Росстата.

– Росстата – соответственно, и Минэкономразвития?

– Естественно, и Минэкономразвития. Когда мы говорим Росстат – мы понимаем, что это "псевдоним" Минэкономразвития. Не более того.

– Простые же граждане встретили эту новость с недоумением – будто МЭР уже не может скрывать провалы экономики, но теперь решил показать это через призму "богатые тоже плачут". Как смотрите на такую версию?

– Может быть, это осознанная фальсификация – специально для того, чтобы показать – вот, посмотрите, какая у нас успешная экономическая политика, снижается разрыв между богатыми и бедными. А может быть, они действительно хотят вызвать сочувствие к богатым. А может быть, они просто тупо запутались. И я склоняюсь к последнему варианту.

Когда вы приводите реальность в соответствие к тому, что хочет начальство, то у вас обычно нет возможности следить за всеми деталями, поэтому вылезают интересные "побочные эффекты".

Представляете, как можно было бы интерпретировать с научной точки зрения данные 2017 года о том, что у нас бурный рост инвестиций в нелегальной сфере при полной стагнации в легальной сфере? Тут тысячи разных способов – вплоть до того, что "наркомафия инвестирует в Крым". Я беру самый крайний пример – но почему нет?

Но смысл социально-экономической политики после переназначения, точнее, переизбрания товарища президента, заключается в том, чтобы довести всех до ручки. Чтобы "майдан" организовывали все в едином порыве – чтобы не было людей, которые по каким-то причинам хотят защищать эту власть. И, поскольку, как я понимаю, задача поставлена – она так и решается.