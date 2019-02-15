Трамп подпишет бюджет и одновременно введет ЧП в США

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Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу подписать бюджет, касающийся финансирования госучреждений, и объявить о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"Президент подпишет бюджет о финансировании правительства, а также, как он заявлял ранее, примет другие меры в области исполнительной власти, включая объявление о введении чрезвычайного положения в стране для прекращения кризиса в области национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе", - сказала Сара Сандерс.

Введение режима ЧП позволит Дональду Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.

Против ЧП решительно выступили демократы. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что "введение режима ЧП в общенациональном масштабе - беззаконие".

Спикер палаты представителей американского конгресса Ненси Пелоси пригрозила подать в суд иск против решения Трампа.

В четверг сенат принял бюджет, обеспечивающий финансирование государственных структур до кона финансового года, такое же решение ожидается от палаты представителей.