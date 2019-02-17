Вот и новое громкое дело подоспело

Российские правоохранительные органы замахнулись на Baring Vostok. Основатель и управляющий партнёр Baring Vostok - гражданин США Майкл Калви

Российские правоохранительные органы замахнулись на Baring Vostok. Это крупнейшая группа компаний, которая специализируется на прямых инвестициях в РФ и других странах бывшего СССР (разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, интернет, телекоммуникации, потребительские товары, технологии, финансовые услуги, коммерческая медицина и т. д.).

Фото с сайта zavtra.ru

Действует с 1994 года. Входит в состав акционеров банка "Восточный", онлайн-ритейлера OZON, сети медицинских центров "Семейный доктор", сервиса Avito, ритейлера Familia, телеканалов Viasat, сети продуктовых магазинов "ВкусВилл", девелоперской Etalon Group, оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ "ЭР-Телеком", российской сети Papa John's, агрегатора такси Gett, сервиса для вызова врачей на дом Doc+, клуба распродаж товаров для мам Mamsy, многопрофильного оператора госпиталей и поликлиник Европейский медицинский центр (ЕМС), компаний "1С", Ivi, "Новомет", Skyeng, "Профи.ру", "Вертикаль", "Центр Финансовых Технологий", "Солофарм", "Энфорта", "Сорсдата", "Рево Технологии" и др

Основатель и управляющий партнёр Baring Vostok - гражданин США Майкл Калви. Выпускник Лондонской школы экономики, работал в известной инвесткомпании Salomon Brothers (занимался слияниями и поглощениями), трудился в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). В 1994-м стал одним из управляющих "Первого регионального фонда Независимых Государств" и фонда Baring Vostok Private Equity. В данный момент возглавляет инвестиционные комитеты фондов под управлением Baring Vostok, входит в наблюдательный совет Международной школы бизнеса Кембриджского университета.

Майкл Калви. Фото: Владислав Шатило / РБК

Видимо, тесно связан с британскими и американскими спецслужбами. Ему "принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящий в ТОП-40 крупнейших по размеру активов кредитных организаций России", уточняет журнал "Эксперт". 15 февраля 51-летнего Калви взяли в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, лишение свободы на срок до 10 лет)

Вместе с ним задержаны топ-менеджеры: 35-летний директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин (выпускник британской бизнес-школы Крэнфилд, прошёл стажировку в Goldman Sachs IBD в Лондоне, курировал ряд финансовых и энергетических проектов в фонде Foresight Capital Partners, отвечал за Восточному Европу в лондонском фонде Fjord Capital Partners, член попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал"), 46-летний партнёр Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль (гражданин Франции, выпускник парижской Высшей школы телекоммуникаций, в прошлом - сотрудник Европейского центра ядерных исследований и французского финансового конгломерата Societe Generale, экс-глава Русфинанс Банка, экс-президент банка "БНП Париба Восток"), партнёр Baring Vostok Ваган Абгарян (курирует проекты в области медиа, недвижимости и производства стройматериалов, в течение двенадцати лет проработал в Альфа-банке).

Ещё задержан Алексей Кордичев, 40-летний председатель совета директоров ПАО "Норвик Банк"​ (Вятка-банк), член попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал". Выпускник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Университета Маккуори (Австралия) и Университета Мэсси (Новая Зеландия), прошёл программу профессиональной переподготовки в МШУ "Сколково". Работал в международных консалтинговых компаниях в Австралии и Новой Зеландии, руководил подразделением кредитных рисков в ОАО АКБ "РОСБАНК", руководил Блоком контроля рисков в ЗАО "Банк Русский Стандарт", был первым заместителем председателя правления ОАО "Восточный экспресс банк", до декабря 2017 года занимал должность председателя правления ПАО "Восточный банк".

Также оказался в наручниках Максим Владимиров, генеральный директор Непубличного акционерного общества "Первое коллекторское бюро" (НАО "ПКБ"; лидирует на российском рынке коллекторских услуг), бывший гендиректор ООО "Национальная служба взыскания", бывший вице-президент, руководитель финансового комплекса в группе компаний "Медси".

Всех фигурантов подозревают в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы.

По ходатайству следствия Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви и его подельников. "Проводятся активные следственные действия, направленные на поиск иных соучастников по данному уголовному делу", - отметила представитель Генпрокуратуры.

Кордичев заявил о готовности сотрудничать со следствием, "деятельно помогать". Банкир уже дал показания против Калви и остальных. "Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли", - цитирует РИА Новости адвоката Кордичева.

Обеспокоенность выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России и член Президиума партии "Справедливая Россия" Анатолий Аксаков. Он заявил о "негативном" влиянии ситуации на инвестклимат в РФ.

"Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения и считаю, что он сделал очень многое... Мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам", - объявил журналистам Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, член правления Российского союза промышленников и Предпринимателей, выходец из Goldman Sachs.

Глава Сбербанка Герман Греф упоминает о давнем знакомстве с Майклом Калви, называет его "порядочным и честным человеком", и надеется, что случившееся "окажется недоразумением".

"Если это мошенничество, то что можно сказать? Не надо нарушать законодательство, надо разобраться", - заметил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что он "не в курсе".

"Задержание главы Baring Vostok Майкла Калви — это очень серьёзное и резонансное событие. География и масштаб Baring настолько обширны, что компромата различного рода на элиту (не только российскую) у фонда должно быть достаточно, не говоря уже о связях... Судя по заявлению Силуанова в стиле «тебя посодют, а ты не воруй», сценарий в этом случае будет жёстким. И какие ниточки потянутся вслед за Калви сотоварищи — это главный вопрос сейчас", - пишет Telegram-канал "Мысли-НеМысли".