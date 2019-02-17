ФТС предлагает расширить продовольственное эмбарго

11:17

Федеральная таможенная служба направила в Минсельхоз предложения по расширению перечня сельхозпродукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран.

О планах таможни по расширению перечня продуктов, подпадающих под действие продэмбарго, знает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. Он сообщил, что СПБН готовит позицию индустрии, которая будет отправлена курирующим министерствам. О такой инициативе ФТС также знает представитель другой крупной продуктовой ассоциации, передает РБК.

Цель расширения — исключить возможность ввоза в Россию запрещенных товаров путем декларирования их кодами «товаров прикрытия», не включенных в перечень, сказано в письме, подписанном и.о. руководителя ФТС Русланом Давыдовым,

ФТС выявляет попытки​ незаконного ввоза санкционной продукции с использованием «товаров прикрытия» под видом продукции из разрешенных стран, заявил представитель ведомства.

По его словам, подобные попытки выявляются регулярно. Он уточнил, что санкционные товары ввозятся «путем изъятия сопроводительных документов с указанием реальной страны-происхождения, путем перемаркировки товаров». Наиболее характерным примером, по его словам, является провоз хамона из ЕС под видом мясной продукции из разрешенных стран с указанием заведомо неверного кода.