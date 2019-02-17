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ФТС предлагает расширить продовольственное эмбарго

11:17 17.02.2019
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Федеральная таможенная служба направила в Минсельхоз предложения по расширению перечня сельхозпродукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран. 

О планах таможни по расширению перечня продуктов, подпадающих под действие продэмбарго, знает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. Он сообщил, что СПБН готовит позицию индустрии, которая будет отправлена курирующим министерствам. О такой инициативе ФТС также знает представитель другой крупной продуктовой ассоциации, передает РБК.

Цель расширения — исключить возможность ввоза в Россию запрещенных товаров путем декларирования их кодами «товаров прикрытия», не включенных в перечень, сказано в письме, подписанном и.о. руководителя ФТС Русланом Давыдовым,

ФТС выявляет попытки​ незаконного ввоза санкционной продукции с использованием «товаров прикрытия» под видом продукции из разрешенных стран, заявил представитель ведомства.

По его словам, подобные попытки выявляются регулярно. Он уточнил, что санкционные товары ввозятся «путем изъятия сопроводительных документов с указанием реальной страны-происхождения, путем перемаркировки товаров». Наиболее характерным примером, по его словам, является провоз хамона из ЕС под видом мясной продукции из разрешенных стран с указанием заведомо неверного кода.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Федеральная таможенная служба РФ
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Комментарии читателей
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17.02.2019, 20:44
Гость: гвоздику

требуху ты ешь когда покупаешь в пятерочке колбасу отчественного производства И это хорошо если требуху а не всякие химические добавки и усилители вкуса Как в том анекдоте-при производстве нашей колбасы ни одно животное не пострадало
17.02.2019, 18:23
Гость: ...

Вот не понимаю, что их так тревожит, этих таможенников? Они что, есть сами не хотят или как?
И вообще, почему постоянно ужесточают правила ввоза простым людям . Чем это обосновано?. Уже не больше 25кг и не дороже 500евро. Боятся, что зажиреем? Или думают, что уже разжировались и надо побыстренькому обложить оброком, а то вишь, волю какую дали - купить сырку хорошего, да рыбки красной без антибиотиков. А если и пару вещиц купим, дак это вообще вольность какая!... не порядок. Гайки надо закручивать. Цены на гринкарту для машины постоянно поднимают. Почему? Аварий за границей практически нет, эти страховочные деньги не тратятся на компенсацию дтп. Куда идут эти огромнейшие средства?! Жируем по сравнению с Венесуэлой, надо поддерживать дружественное государство, стремиться к их уровню. А то неудобно как-то.. мля...
17.02.2019, 15:21
Гость: Влад 33

Таможенников необходимо оснастить необходимым оборудованием и Знаниями, так как за ввозимое оборудование например, берут плату "на глазок" (!), полагаясь на ответ хозяина оборудования, который естественно (в десятки раз!) занижает цену, тогда как оплата сборов (для России) оформляется лишь фиктивно.. Таких примеров масса!!! Что это - Вредительство, вперемешку со своей безграмотность? Стыдно слушать истории людей (американцев, поляков и..), когда они Смеясь говорят как ввозили в Россию (потом вывозили) инструменты и большие габаритные проф дрели по цене от 3-5 тыс бакинских,, назвав цену на них в районе 350$ всего... Получили бумаги с печатями, да вот только наши бараны (таможня РФ) до сих пор не знает надлежащую цену многим вещам.. Позор! Нет говорите объединённого компьютера с обширнейшей базой данных? Яндекс - "не тянет"? "Глушат" и вас? - Ищите выход и не срам те ни себя, ни нас!
Что касается расширения перечня запрещённых к ввозу товаров - я бы лично и мог поддержать, но пока (с подменой ярлыков или без) не вижу необходимости.. Фермеры Европы не дураки, они знают, что яблоня начинает плодоносить через 3-4 года, поэтому и идут на разные "уловки", хотя и понимают, что уже проиграли.. Считаю ещё год- два необходимо усиленно поднимать своё С/Х, а там и без инициатив таможни данный поток контрафактных продуктов - уменьшится сам собой..
Таможня, учись работать.. и не позор те нас! ((
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