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СМИ узнали о решении Газпромбанка заморозить счета венесуэльской PDVSA

18:24 17.02.2019
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Российский Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Reuters со ссылкой на источник в банке.

«Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции проводиться не могут», – сказал собеседник агентства. По его словам, банк принял такое решение из-за угрозы новых американских санкций в отношении венесуэльской компании.

Официального подтверждения этой информации нет, пишут «Ведомости».

Власти США в конце января ввели санкции против PDVSA, заблокировав активы компании на $7 млрд. PDVSA может продолжать продавать нефть американским компаниям, но деньги от этих сделок будут поступать на заблокированный счет. По мнению Вашингтона, такая мера позволит сохранить активы компании. Условием для снятия санкций Белый дом назвал «скорую передачу власти временному президенту» Хуану Гуайдо.
 

Темы: Венесуэла, Экономические санкции и эмбарго, Газпромбанк
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Комментарии читателей
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18.02.2019, 04:17
Гость: Вася

Ну что вы понимаете во всём этом? Просто вам не дано понять всей хитро-вымученной многоходовочки нашего правительства, всей запутанной мудрости политических перепятий наших правительственных мудрецов. Я и то, не всё до конца понял. Видимо, теперь будет повод сказать америкосам: "Мы с вами, янки!" И америкосы в ответ благодушно отменят все санкции. А Путин в ответ отменит повышение пенсионного возраста, и повышение налогов. Подешевеет бензин, упадут цены на продукты, вырастут зарплаты в пять раз. И наконец-то, настанет коммунизм.
17.02.2019, 22:04
Гость: Национальное достояние

А ещё Газпрому очень много должна Московская область. Да и всё Нечерноземье.
17.02.2019, 20:28
Гость: gvozd

ну что, кто то еще сомневается что вся банковская система рф управляется из сша?
я думаю, можно было бы сэкономить немало бабла на упразднении цб рф и всех финансовых регуляторов рф - все равно все решают не они.
прямо скажем, подленький удар в спину.
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