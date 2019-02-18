"Россия вышла на второе место в мире по добыче нефти"

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Россия достигла рекордного показателя по нефтедобыче в 2018 году: 10,7 миллиона баррелей в сутки. Эти результаты позволили обогнать Саудовскую Аравию. Об этом говорят данные JODI.

На первом месте по-прежнему находятся США с показателем 11,66 миллиона баррелей в сутки. Бронза у Саудовской Аравии. Показатели этой страны: 7,69 миллиона баррелей в сутки.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что 14 февраля нефть марки Brent достигла своего максимума в 2019 году.

Производители из ОПЕК намерены сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день. Так, например, крупнейший экспортер Саудовской Аравии уведомил, что с марта добыча сократится больше, чем требовалось ранее по условиям сделки.