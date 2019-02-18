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Россия вышла на второе место в мире по добыче нефти

18:34 18.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Россия достигла рекордного показателя по нефтедобыче в 2018 году: 10,7 миллиона баррелей в сутки. Эти результаты позволили обогнать Саудовскую Аравию. Об этом говорят данные JODI.

На первом месте по-прежнему находятся США с показателем 11,66 миллиона баррелей в сутки. Бронза у Саудовской Аравии. Показатели этой страны: 7,69 миллиона баррелей в сутки.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что 14 февраля нефть марки Brent достигла своего максимума в 2019 году.

Производители из ОПЕК намерены сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день. Так, например, крупнейший экспортер Саудовской Аравии уведомил, что с марта добыча сократится больше, чем требовалось ранее по условиям сделки.

Темы: Россия, Саудовская Аравия, США, Добывающая промышленность, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Рынок энергоносителей в мире
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Комментарии читателей
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19.02.2019, 03:38
Гость: Ник16

"Россия вышла на второе место в мире по добыче нефти"
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Упыри олигархи и примкнувшие к ним стали ещё богаче, а бедные, коих более двадцати миллионов стали ещё беднее.
19.02.2019, 01:02
Гость: Макар

А танки и самолёты!?
19.02.2019, 00:18
Гость: Гость

Продолжим заголовок этой статьи: "..... Пенсии по размеру оказались на 2-м месте в мире."
Так должно быть?
А в реальности: "..... Увеличилось количество миллиардеров".
Все комментарии (24)
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