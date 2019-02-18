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Заявитель по делу Baring Vostok впервые рассказал о своих претензиях

21:26 18.02.2019
Фото с сайта keylight.ru
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Заявитель по делу Baring Vostok – член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов - впервые прокомментировал свое заявление в правоохранительные органы, в результате которого были арестованы основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек.

Их подозревают в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) – хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», пишут «Ведомости».

Претензии связаны со сделкой в начале 2017 г.: тогда Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) в качестве отступных по долгу в 2,5 млрд руб.

По словам Юсупова, в уставе люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) были прописаны ограничения, которые касались дивидендных выплат и выплат при ликвидации компании.

Однако этот устав не был представлен среди документов, вынесенных на согласование при обсуждении сделки между Первым коллекторским бюро (ПКБ) и банком «Восточный».

О наличии ограничений «Восточный» узнал весной 2018 года и провел внутреннее расследование. После этого Юсупов обратился в правоохранительные органы

Однозначно на вопрос, почему «Восточный» не пересмотрел устав IFTG, Юсупов не ответил.

15 фквраля правоохранители задержали создателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви в Москве. 

Следствие считает, что он похитил 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Как полагает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг была не больше 600 тыс. руб. (следователи ссылаются на оценку PwC), сообщает РБК.

Юсупов одобрил сделку между «Восточным» и ПКБ, но следствие считает, что его ввели в заблуждение по вопросу стоимости пакета.

Калви в суде назвал версию следствия неправдой и заявил, что пакет был оценен справедливо, на основе независимой оценки.

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Проблемы инвесторов и инвестиций
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Комментарии читателей
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18.02.2019, 23:38
Гость: вотяк

лучше всех их.
18.02.2019, 21:57
Гость: геннадий

Не берусь судить кто прав,но судя по тому,как вдруг дружно возбудились все высокопоставленные жулики и проходимци,наГревшие руки на разворовывании народного состояния при развале СССР, ухватили одного из них,причём находящегося в связке с ними.
18.02.2019, 21:43
Гость: Расстрелять

обоих.
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