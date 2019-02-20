Самозанятым предложили выдавать от 140 000 руб. за выход «из тени»

11:06

В правительство было направлено предложение простимулировать самозанятых выплатами от 140 тысяч рублей.

Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, сообщает ТАСС.

По словам сенатора, подобный опыт реализуется в Карелии: в республике выдают дотацию около 200 000 руб. на создание своего дела, и благодаря этому такая категория специалистов стала охотнее выходить «из тени» и платить налоги.

«За счёт вышедших «из тени» количество самозанятых граждан увеличилось на 23%. То есть это весьма ощутимая цифра, особенно по отдельным регионам... в некоторых самозанятые вообще очень мало «из тени» выходят», – сказал Кутепов.

Он также рассказал, что правительству предложили распространить опыт Карелии на другие регионы. В качестве эксперимента можно обозначить отдельную площадку, выделить бюджетные деньги для поддержки самозанятых и посмотреть, как этот механизм будет работать, отметил он. «В случае ощутимого успеха его можно транслировать на всю страну», – считает Кутепов.

Напомним, специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наёмных работников по трудовым договорам, начал действовать на территории Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей с 1 января 2019 года. Они могут оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6%.