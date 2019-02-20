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Самозанятым предложили выдавать от 140 000 руб. за выход «из тени»

11:06 20.02.2019
Деньги
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В правительство было направлено предложение простимулировать самозанятых выплатами от 140 тысяч рублей.

Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, сообщает ТАСС.

По словам сенатора, подобный опыт реализуется в Карелии: в республике выдают дотацию около 200 000 руб. на создание своего дела, и благодаря этому такая категория специалистов стала охотнее выходить «из тени» и платить налоги.

«За счёт вышедших «из тени» количество самозанятых граждан увеличилось на 23%. То есть это весьма ощутимая цифра, особенно по отдельным регионам... в некоторых самозанятые вообще очень мало «из тени» выходят», – сказал Кутепов.

Он также рассказал, что правительству предложили распространить опыт Карелии на другие регионы. В качестве эксперимента можно обозначить отдельную площадку, выделить бюджетные деньги для поддержки самозанятых и посмотреть, как этот механизм будет работать, отметил он. «В случае ощутимого успеха его можно транслировать на всю страну», – считает Кутепов.

Напомним, специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наёмных работников по трудовым договорам, начал действовать на территории Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей с 1 января 2019 года. Они могут оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6%.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 18:08
Гость: ABCD

Главное лоха заставить клюнуть на приманку, что бы "вышел" (выйдет- обратно заползти уже не получится)а про 140.000р они тут же забудут, "найдя" у лоха задолженности и провинности, сделав суровое лицо скажут- "на первый раз прощаем, но берём вас на особый контроль".
20.02.2019, 18:03
Гость: Сочувствующая

Все как и раньше, попилить бюджет (кто знает тот поймет) как по 180 тыс.на обустройство пандусов для инвалидов, все рисовали и получали, и миллионные поддержки малому бизнесу, выдавали только своим за большой-большой процент)
А эти сумасшедшие, всему верят, вместо возмущения и призыва к здравому смыслу правительства, рванули со всех ног регистрироваться самозанятыми!!! Никаких социальных обязательств государства перед этими людьми, еще будут спрашивать: а в стаж зачтется? А декретные? А пенсия? Все в сад друзья.
20.02.2019, 17:12
Гость: Прохожий

Ну, чё, замануха со ставкой 3-6% не прокатила, так теперь власти надеются, что за 140 000 руб. народ сам себя засветит?
Напрасно. Дураков нет.
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