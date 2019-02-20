ЦБ обнаружил вывод активов из банка бывшего сенатора

17:48

Еще один чиновник, пять лет принимавший законы в качестве сенатора Совета Федерации, попал под прицел правоохранительных органов.

ЦБ РФ обнаружил операции с признаками вывода активов из Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), где председателем правления и ключевым акционером с долей более 90% был экс-сенатор от Ульяновской области Сергей Бажанов.

В октябре 2018 года Бажанов, доктор экономических наук, сделавший карьеру в Инкомбанке 1990х, лишился своего банка после отзыва лицензии ЦБ.

Временная администрация, введенная в МСБП, после четырех месяцев исследования его баланса, «установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка», пишет Finanz.ru со ссылкой сообщение Центробанка.

В их числе - покупка заведомо неликвидных активов и передача прав требования от банка к его акционеру.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет.

Крах банка Бажанова, который годами успешно проходил проверки ЦБ, начался осенью 2018 года, когда рейтинговое агентство «Эксперт РА» снизило оценку его кредитоспособности сразу на три ступени из-за значительной «значительной вероятности невыполнения финансовых обязательств в краткосрочной перспективе».

42% кредитов банка было выдано строительным компаниям, при этом более 60% регулярно пролонгировались, что, по мнению «Эксперт РА», свидетельствовало об их замаскированной невозвратности. Кроме того, 25% активов банк вывел за границу, кредитуя офшорных юрлиц.

15 октября ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов МБСП и назначил временную администрацию из АСВ. Спустя две недели банк лишился лицензии.