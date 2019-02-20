Силуанов оценил меры поддержки из послания Путина в 100-120 млрд руб. в год

14:50

Меры социальной поддержки населения, включенные в послание президента Федеральному собранию, обойдутся бюджету в 100-120 млрд рублей ежегодно, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета и уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения послания были финансово обеспечены", - цитирует первого вице-премьера "Интерфакс".

Доиндексация пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум, обойдется бюджету РФ 2019 году в 15-20 млрд рублей, за шестилетку - 150-160 млрд рублей, сообщил Силуанов.

Силуанов также рассказал, что его впечатлило в послании главы государства больше всего.

"Что на меня произвело впечатление? В первую очередь были уточнены параметры изменений в пенсионном законодательстве. Они были доработаны, исходя из тех вопросов, с которыми сталкиваются пенсионеры в текущем году. Имеется в виду, что пенсионеры, которые имеют невысокие пенсии и получают пенсии на уровне прожиточного минимума, не ощутили той индексации, на которую рассчитывали. Президент дал четкое указание, чтобы таким пенсионерам обеспечить индексацию пенсий сверх прожиточного минимума", - сказал Силуанов.