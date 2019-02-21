ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых

23:02

​Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу отца и сына Арашуковых, обвиняемых в мошенничестве и других преступлениях, передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.

С 2007 по 2017 год советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» по работе с Северокавказским регионом Рауль Арашуков и его сообщники расхитили газ на сумму свыше 31 млрд руб., сообщал ранее Следственный комитет. Большая часть газа была похищена при его поставках в Дагестан, следует из справки ФСБ.

Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого преступного сообщества (в справке они названы неустановленными лицами) открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета — либо привязанные к плательщику с недействительным адресом, либо обезличенные, не привязанные к плательщику, считают в ФСБ. Некоторые счета были привязаны к зданиям, стоящим на перекрестках улиц и имеющим два адреса — тогда в базу вносился их вторичный адрес (существующий физически, но не отраженный в документах), пишет РБК.

Так создавались «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа», говорится в справке. Газ, поставляемый таким абонентам, забирали себе участники преступной группы. Затем они ​отчитывались о потерях в «Газпром», указывая на невозможность взыскать оплату за газ с абонентов в полном объеме.

Неоплаченный газ был реализован юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике в обход приборов учета, а также поставлялся «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости, принадлежащие или используемые членами преступной группы», говорится в справке.

Предполагаемое хищение, по версии ФСБ и СКР, произошло «неизвестно при каких обстоятельствах, неизвестно в каком виде», — заявил в беседе с РБК адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк. По его словам, в нынешнем виде обвинение Арашукова неконкретно. Так, правоохранительные органы не установили принадлежность якобы украденного газа — потерпевшей стороны в деле нет.