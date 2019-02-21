]]> ]]>
Главная Экономика Новости

В Пенсионном фонде разъяснили новые правила индексации пенсий

22:01 21.02.2019
Фото с сайта ruspekh.ru
Материалы по теме:

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума. Соответствующее предложение высказал Владимир Путин во время обращения к членам Федерального Собрания.

"Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе", — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Сейчас индексация происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая последующая увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает социальную доплату до прожиточного минимума. В итоге получаемые пенсионером выплаты даже после индексации могут не измениться, пишет РИА Новости.

"Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году", — подчеркнули в ПФР.

В фонде подчеркнули, что перерасчету подвергнется и январская индексация страховых пенсий. При этом гражданам не нужно обращаться в Пенсионный фонд и подавать какие-либо заявления.

Темы: Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.02.2019, 00:09
Гость: Рустем

Я понял так, если пенсия больше прожиточного минимума, то её сначала снизят до уровня региона а потом проиндексирут.
Как бы взять и отменить эти пенсии, и пусть дети платят родителям алименты. А ещё лучше по достижению возраста выхода на пенсию, принять закон о добровольно - принудительной эфтаназии, как говорят нет человека нет проблем.
21.02.2019, 22:16
Гость: Как это

смотрится рядом с квартирой "соседа" за 5 000 000 000 руб.?
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.