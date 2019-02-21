В Пенсионном фонде разъяснили новые правила индексации пенсий

22:01

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума. Соответствующее предложение высказал Владимир Путин во время обращения к членам Федерального Собрания.

"Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе", — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Сейчас индексация происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая последующая увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает социальную доплату до прожиточного минимума. В итоге получаемые пенсионером выплаты даже после индексации могут не измениться, пишет РИА Новости.

"Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году", — подчеркнули в ПФР.

В фонде подчеркнули, что перерасчету подвергнется и январская индексация страховых пенсий. При этом гражданам не нужно обращаться в Пенсионный фонд и подавать какие-либо заявления.