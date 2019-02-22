]]> ]]>
Главная Экономика Новости

На купюрах и монетах Казахстана больше не будет надписей на русском языке

22:20 22.02.2019

Надписи на банкнотах и монетах национальной валюты Казахстана - тенге - будут печататься только на казахском языке, являющемся государственным. Соответствующий указ издал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

Фото с сайта Pixabay.com

"В соответствии со статьей 3 закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном банке Республики Казахстан" постановляю: утвердить прилагаемую Концепцию дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге в новой редакции", - цитирует ТАСС текст документа.

"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках", - говорится в новой Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге, которая утверждена 12 декабря 2018 года.

Ранее на банкнотах и монетах Казахстана использовали надписи на государственном и русском языках. Текст надписей на коллекционных и инвестиционных монетах оформлялся на государственном, а также на русском или иностранном языках.

Темы: Казахстан, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.02.2019, 03:00
Гость: Восхищен!!!

Какую страну создал Товарищ Сталин из отсталой расейской окраины! Спасибо Товарищу Сталину! От всех казахов спасибо!
22.02.2019, 23:37
Гость: Россия

Теряет Казахстан.
22.02.2019, 23:26
Гость: Самара

Назарбаев последовательно отдаляет Казахстан от России. Хитрый лис.
Все комментарии (9)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.