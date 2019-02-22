На купюрах и монетах Казахстана больше не будет надписей на русском языке

22:20

Надписи на банкнотах и монетах национальной валюты Казахстана - тенге - будут печататься только на казахском языке, являющемся государственным. Соответствующий указ издал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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"В соответствии со статьей 3 закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном банке Республики Казахстан" постановляю: утвердить прилагаемую Концепцию дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге в новой редакции", - цитирует ТАСС текст документа.

"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках", - говорится в новой Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге, которая утверждена 12 декабря 2018 года.

Ранее на банкнотах и монетах Казахстана использовали надписи на государственном и русском языках. Текст надписей на коллекционных и инвестиционных монетах оформлялся на государственном, а также на русском или иностранном языках.