Андрей Паршев: «Процедура выхода из ВТО не определена, и выход России может довольно дорого нам обойтись»

10:56

Членство во Всемирной торговой организации для нас невыгодно

США обвинили Россию в нарушении норм Всемирной торговой организации. В частности, по данным американской стороны, Россия отходит от правил открытого рынка и вводит неоправданные экспортные ограничения.

Фото с сайта wem.az

При этом Вашингтон анонсировал свое намерение сохранить рынки нашей страны открытыми для американской продукции. KM.RU неоднократно обращался к теме отношений России и ВТО, мы не можем обойти стороной данную тему и в этот раз.

Выгодно ли России членство в ВТО, или нам необходимо выйти из состава этой организации? На этот и другие вопросы нам ответил публицист, автор книги «Почему Россия не Америка» Андрей Паршев.

- Андрей Петрович, по Вашему мнению, выгодно ли России находиться в ВТО?

- Нет, для нас это не очень выгодно, в связи с тем, что наши условия хозяйственной деятельности требуют довольно высокого уровня таможенной защиты, то есть высоких пошлин на ввоз многих видов товаров, для того чтобы защитить собственного производителя. Однако правилами ВТО такая мера защиты запрещена.

Кроме того, применительно к нашей стране, условия приема нашей страны в ВТО были в индивидуальном порядке не совсем выгодными.

Например, Россия, обязывалась поставлять сырье для некоторых европейских стран. В частности, были специальные условия по поставке лесного сырья для Финляндии и нескольких скандинавских стран. В общем, это все в экономическом плане для нашей страны невыгодно и не компенсировалось выгодами для других отраслей.

Кроме того, уже просто хозяйственная практика последних лет такова, что некоторые страны нарушают правила ВТО, в отношении нашей страны. Здесь я имею в виду санкционную деятельность, которая запрещена правилами ВТО, но, тем не менее, некоторые страны вполне прибегают к этой практике.

Исходя из этого комплекса причин, членство в ВТО для нас невыгодно.

Другой вопрос, что процедура выхода не определена, значит, вполне возможно, что в случае, если мы начнем такую процедуру, для нас возникнет много всяких сложностей, типа урегулирования разных претензий со стороны других стран.

- Так все-таки стоит или нет выходить из ВТО?

- Я думаю, все–таки стоит, но проблема в том, что это может довольно дорого нам обойтись. То есть сейчас ситуация еще усложнилась, в сравнении с той, которая была до выхода.

Возможно, в нынешней ситуации есть смысл даже просто обождать, поскольку есть вероятность того, что сама эта организация будет либо каким–то образом распущена или глубоко реформирована.

Во всяком случае, так обозначают свою позицию США при современном тамошнем правительстве. Может быть, в этом случае, мы избавимся от обязательств по ВТО, так сказать, малой кровью.

- Вы упоминали про нарушение правил участниками ВТО в отношении нашей страны, но недавно в сети появилась новость о том, что Вашингтон обвиняет Москву в систематических нарушениях норм ВТО. Что вы думаете по этому поводу?

- Могу сказать, что на государственном уровне специальная политика по нарушению правил не ведется. Вряд ли кто–то из центра отдавал приказы нарушить определенную норму ВТО. Другое дело, что правила зачастую обременительны для хозяйствующих субъектов, поэтому нарушения могли быть даже не на государственном уровне.

А так, в целом, между странами – участниками претензий всегда много. Самые типичные претензии – это когда какая–то одна сторона считает, что импорт дотируется государствами. Таких случаев достаточно много. Возьмем Бразилию и Канаду. Две этих страны обладают собственной авиастроительной промышленностью и выпускают реактивную авиацию. Обвиняют они друг друга в том, что данная промышленность поддерживается государством, а правилами ВТО это запрещено.

Еще, если говорить в качестве примера, то вспомним, что Трамп обозначил свою позицию по экономическим отношениям с Канадой. Канада имеет довольно высокие торговые барьеры от американской сельскохозяйственной продукции, а Трамп потребовал от нее открыть свои рынки и снять эти барьеры. Получается, что Канаде позволялось накладывать высокие пошлины на американскую продукцию и, в частности, позволялось канадским фермерам избежать поражения в конкурентной борьбе.

- Вы говорили о том, что ВТО может быть распущена. Как вы думаете, что может послужить причиной этого?

- Я думаю, что в этой ситуации достаточно будет, к примеру, если американская сторона откажется от соблюдения ряда правил и примет решение о выходе из организации, в таком случае существование ее окажется под вопросом.

Беседовала Камилла Дьяченко



