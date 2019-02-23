]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

18:15 23.02.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на портале ведомства.

Количество украинских мигрантов в 2018 году сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом. Если в 2017 году мигрантов было 47,7 тысячи человек, то в 2018 - только 14,8 тысячи человек.

Одна из причин - разногласия относительно политических взглядов.

На первом месте отныне расположился Таджикистан, откуда в прошлом году в Россию приехала 31 тысяча человек, пишет РГ. Второе место досталось Казахстану (26,5 тысячи человек).

Темы: Миграционная политика в России, Отношения России и Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.02.2019, 00:57
Гость: личный опыт

мой личный состоит, в частности, в том, что мне ни капли не жаль твоих соплеменников из страны 404. Вы получили, то что заслужили. Что касается филейной части, так это то, чем обычно думают твои хохлосоплеменники, надеясь своей рагульской сущностью кого-то обмануть, но поскольку их гнилая предательская натура хорошо известна в России, они навострили лыжи на Запад, наивно думая, что там им дадут подняться выше проституток, сиделок и чернорабочих.
Некоторые, правда, ничего не думают уже, так как едут частями.
23.02.2019, 23:52
Гость: Зоя

Обрадовали! Лидерство захватил ... Таджикистан и Казахстан!
Вот счастье-то привалило!
Москва уже превратилась в Москвабад.
"Спасибо" Путину за политику открытых дверей, то бишь проходного двора!
23.02.2019, 23:30
Гость: Гы-гы- в 2014 году въехало в Россию 146,1 тыс человек.

то в 2018году 14,8 тыс. человек

А что было на Окраине в 2014 году? А смена власти с последствиями нехорошими.

21 февраля 2014 года на фоне кровопролитного противостояния в центре Киева между участниками Евромайдана и правоохранительными органами, унёсшего жизни более ста человек, президент Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции при посредничестве высокопоставленных представителей Польши, Германии и Франции подписали «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине». Документом предусматривались возврат к парламентско-президентской форме правления, формирование «правительства национального доверия...
Урегулирования не получилось.

Произошедшая смена высшего руководства Украины не способствовала урегулированию политического кризиса, а наоборот, привела к его усугублению.

Не удивительно что тогда выезжало больше граждан.

Вместо думкой богатеть лучше расскажите почему в за время незалежности население Украины сократилось на 20 миллионов человек
Все комментарии (19)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.