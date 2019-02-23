Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

18:15

Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на портале ведомства.

Количество украинских мигрантов в 2018 году сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом. Если в 2017 году мигрантов было 47,7 тысячи человек, то в 2018 - только 14,8 тысячи человек.

Одна из причин - разногласия относительно политических взглядов.

На первом месте отныне расположился Таджикистан, откуда в прошлом году в Россию приехала 31 тысяча человек, пишет РГ. Второе место досталось Казахстану (26,5 тысячи человек).