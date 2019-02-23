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Бюджет пустили по кругу: Минфин продает госооблигации России сам себе

21:00 23.02.2019
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Политика правительства РФ на рынке государственного долга приобретает все более экстравагантные формы.
Не имея нужды в деньгах и наслаждаясь профицитом в 3 триллиона рублей в год, Минфин продолжает проводить сделки по рыночным займам, даже если оплачивать их приходится полностью из собственных средств.

Весь спрос на российский госдолг в 2018 году Минфин покрыл за счет денег федерального бюджета, де-факто выкупая облигации сам у себя, следует из данных ЦБ, Федерального казначейства, Счетной палаты и отчетности банков.

Всего за год Минфин привлек на рынке для бюджета 441 млрд рублей. Иностранных инвесторов в числе покупателей не было: с апреля они активно сбрасывали ОФЗ из-за риска санкций, а по итогам года вывели 322 млрд рублей.
Покупать бумаги пришлось российским участникам рынка: в сумме они вложили в ОФЗ 763 млрд рублей, пишет Finanz.ru.

Практически такую же сумму - 788 млрд рублей - по итогам года закачал в банковскую систему сам Минфин.

Деньги поступали на банковские депозиты, объем которых за год вырос с 859,2 до 1,497 трлн рублей. (включая 200 млрд рублей, которые правительство разместило в Промсвязьбанке без генерального соглашения и публикации на сайте Казначейства).

Еще 149,9 млрд рублей банки получили через операции репо с бюджетом, объем которых вырос с 95,5 до 245,4 млрд рублей.

Так бюджетные потоки замкнулись в круг: Минфин прокредитовал банковскую систему, а банки - прокредитовали Минфин. Деньги вернулись в казну, чтобы операции могли повториться снова.

Крупнейшим покупателем на российском долговом рынке в прошлом году стал Сбербанк. За год он увеличил вложения в облигации (как государственные, так и корпоративные) 23%, или 560 млрд рублей. 9,3 млрд рублей инвестировал ВТБ, 176 млрд рублей пришло от Россельхозбанка, 61,3 млрд рублей - от Промсвязьбанка.

Помимо бюджетных денег поддержку спросу на ОФЗ мог оказать «печатный станок» ЦБ, запущенный для взятых на санацию банков, писали ранее аналитики Райффайзенбанка.

Так, например, на 129 млрд рублей увеличил вложения в облигации банк «Траст», на базе которого ЦБ создал банк «плохих» долгов, предварительно залив в него около триллиона рублей.

Темы: Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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24.02.2019, 00:35
Гость: XeX

Почему у населения долги? ВВП России в 2017 г. в долларовом исчислении 1 трлн. 578 млрд. Это 88 трлн. 368 млрд. руб. Численность населения России 146 млн. 880 тыс. Итого на каждого человека включая младенцев и пенсионеров приходится в 601 тыс. руб. в год или 50 тыс в месяц. Это доход соответствующий текущему курсу доллара. Т.е. он может быть конвертирован, ровно в ту сумму в долларах которая обозначена выше.

Смотрим далее. ВВП России по ППС, в 2017 г. оставляет примерно 4 трлн. долларов (экстраполируя предыдущие показатели), это 264 трлн. руб. Итого на каждого человека включая младенцев и пенсионеров приходится в 1 млн. 797 тыс. руб. в год или 150 тыс. в месяц. Это частично конвертируемый доход, плюс не конвертируемый доход обеспеченный производством в рублевой зоне. Смотрим далее: Пособие на ребенка до полутора лет 3 тыс. руб в месяц. Обычная пенсия по старости 8 тыс. руб. в месяц.

Где же разница между ВВП и реальными доходами малообеспеченных слоев населения? Разница катализируется в доходы и собственность 106 долларовых миллиардеров и 190000 долларовых миллионеров России.
23.02.2019, 23:51
Гость: Рустем

Не понимаю, основатель нынешний экономической политики и главный могильшик СССР и кпсс ЕГОР ТИМУРОВИЧ ГАЙДАР говорил:танки на хлеб не намажеш:а значить доллары и рубли можно. Вот бы посмотреть как они на завтрак пьют чай с хлебом и деньгами
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