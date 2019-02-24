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Власти ОАЭ решили простить гражданам долги на сумму около $100 млн

16:13 24.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) правительство страны оказало помощь более чем 3 тыс. гражданам, имевшим задолженность перед банками. По итогам переговоров с банками те простили задолженность в размере 361 млн дирхамов (более $98 млн).

Власти страны провели переговоры с 13 банками. Председатель Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства страны Джабер Мохаммад Аль-Сувейди объяснил, что эта мера направлена на то, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всем гражданам страны, пишет РБК. Прощение долгов должно поддержать максимально возможный уровень социальной стабильности, сказал он.

Аль-Сувейди подчеркнул, что эта инициатива укладывается в рамки курса, объявленного властями страны. Ранее эмир Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил о начале «года терпимости» в стране.

Представители банков также заявили, что этот шаг нацелен на снижение социального бремени на простых граждан и «продвижение ценностей терпимости».

Темы: ОАЭ, Социальные проблемы в мире, Банки в мире
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Комментарии читателей
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24.02.2019, 20:05
Гость: "Православным":

Какую из вер ждёт заведомо крах?
Христос милосерднее или Аллах?
Попы-то бы хоть на режим повлияли:
Пример с ОАЭ взять едросов призвали!
24.02.2019, 19:48
Гость: факт

Россия тоже простила всем крымчанам украинские долги
24.02.2019, 19:12
Гость: Пусть ОАЭ поучится

РФ круче. РФ ежегодно дотирует и субсидирует на десятки млрд. долларов одних только своих олигархов, а также бизнецменов помельче.
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