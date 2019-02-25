Трамп заявил о продлении срока введения пошлин на китайские товары

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Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Китаем по торговым разногласиям успешными и заявил о продлении срока введения пошлин на китайские товары.

"Я рад сообщить, что США добились значительного прогресса на переговорах с Китаем по торговле по важным структурным проблемам, включая интеллектуальную собственность, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту, и многие другие", - написал президент в своем твиттере.

Он добавил: "Как результат этих очень продуктивных переговоров я продлеваю срок повышения Соединенными Штатами тарифов, ранее намеченный на 1 марта".

Трамп ранее заявлял, что соглашение по торговле с Китаем, которое, как представляется, может положить конец торговой войне между двумя странами, должно быть подписано им и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет "Интерфакс".

Министерство коммерции Китая также дало положительную оценку переговорам, заявив, что достигнут "значительный прогресс по специфическим вопросам", в частности, по проблемам передачи технологий, тарифам, сфере услуг, сельскому хозяйству и валютным курсам.

Переговоры США и КНР по урегулированию торговых разногласий возобновились в прошлый четверг в Вашингтоне.