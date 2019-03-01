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Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда

09:14 1.03.2019
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х гг. прошлого века стран G7, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме труда.

По словам Кудрина, выработка на одного работающего в России сейчас составляет примерно $23 в час. Это в полтора раза меньше, чем в Турции, и примерно в три раза меньше, чем в США, отметил председатель Счетной палаты. «Мы пока находимся где-то на уровне 80-х гг. стран «большой семерки», – сказал Кудрин.

Производительность труда, по его мнению, входит в число ключевых факторов, которые влияют на рост экономики, пишут «Ведомости». Кудрин ранее назвал три фактора, необходимые для роста ВВП на 3% в год: трудовые ресурсы, инвестиции и производительность труда. Задача ускорить экономический рост России до 3-3,5%, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира, поставлена в новом майском указе Путина.

При этом, согласно прогнозу Кудрина, приток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал потребность в рабочей силе, в перспективе будет сокращаться, а притоку инвестиций будут мешать административная нагрузка на бизнес и неопределенность на рынке. Поэтому производительность труда должна «расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы», заключил Кудрин.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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01.03.2019, 18:30
Гость: Европеец

Любая непроданная продукция - чистая страта.
Даже проданная через долгий промежуток времени и это потеря, которая часто приводит к краху.
01.03.2019, 18:24
Гость: Не мудрец ты!

Лодырь и тунеядец вдобавок ко всему. Привык на своём вонючем западе к жульническому безделью и перестал соображать вовсе. И деградировал до такой степени, что командуют такими умниками тупые моджахеды. Потому и жратва ваша со "вкусом, идентичном натуральному" и сами вы огомосечиоись до непотребства. И техника ваша вся одноразовая,как,впрочем, и вы сами. Совковая техника рассчитывалась на предельные нагрузки и работала десятилетиями, не то что ваша, не подлежащая в большинстве случаев ремонту. Так что вместо того,чтобы ретранслировать тупые пропагандонские цитатники, попробуй включить остатки подвесных мозгов, потому как допёк ты своим убогим попугайством. ТрЕктор хренов, управляемый потполю GPSом.
01.03.2019, 18:20
Гость: santehnk

Выработка на одного работающего в России сейчас составляет примерно $23 в час
при средней зарплате $3 в час(30 тыс. рублей в месяц). В Турции и США средняя
зарплата $10 и $25 в час соответственно-об этом Кудрин забыл напомнить.
Даже если бы в России вообще отказались от зарплаты, производительность труда
возросла бы не более,чем на 15 процентов и утверждения некоторых либералов,что
россияне не отрабатывают свою зарплату-наглая ложь.Единственный способ увеличить
производительность труда-правильное оборудование рабочего места и организации
производства работодателем.Пример тому оборонная промышленность РФ.Например, в среднем
производство истребителей одного класса России в2раза(в долларах) дешевле,чем в США.
Но,чтобы бухгалтер Кудрин признал равенство производительности труда в военной
авиапромышленности России и США-на каждый выпущенный американский самолет должно быть
изготовлено два российских полных аналога. Абсурдность такой арифметики видна
даже людям далеким от экономики.
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