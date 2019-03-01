Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда

09:14

Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х гг. прошлого века стран G7, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме труда.

По словам Кудрина, выработка на одного работающего в России сейчас составляет примерно $23 в час. Это в полтора раза меньше, чем в Турции, и примерно в три раза меньше, чем в США, отметил председатель Счетной палаты. «Мы пока находимся где-то на уровне 80-х гг. стран «большой семерки», – сказал Кудрин.

Производительность труда, по его мнению, входит в число ключевых факторов, которые влияют на рост экономики, пишут «Ведомости». Кудрин ранее назвал три фактора, необходимые для роста ВВП на 3% в год: трудовые ресурсы, инвестиции и производительность труда. Задача ускорить экономический рост России до 3-3,5%, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира, поставлена в новом майском указе Путина.

При этом, согласно прогнозу Кудрина, приток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал потребность в рабочей силе, в перспективе будет сокращаться, а притоку инвестиций будут мешать административная нагрузка на бизнес и неопределенность на рынке. Поэтому производительность труда должна «расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы», заключил Кудрин.