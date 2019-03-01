Мадуро распорядился перенести офис PDVSA в Москву

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Об этом объявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес. Она встретилась с руководителем МИД России Сергеем Лавровым в Москве, пишут "Ведомости".

В конце января минфин США ввел санкции против PDVSA, заблокировав активы госкомпании на общую сумму $7 млрд. Власти США не запретили американским компаниям покупать нефть у Венесуэлы, но перекрыли правительству Мадуро доступ к счету, на который поступают деньги от ее продажи. По расчетам американских властей, по итогам года PDVSA должна получить $11 млрд убытков.

В феврале санкции были расширены, под них попали пять человек, в частности министр нефти Венесуэлы и президент PDVSA Мануэль Кеведо.