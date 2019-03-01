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Мадуро распорядился перенести офис PDVSA в Москву

15:33 1.03.2019
Фото с сайта avtoinsider.com
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Об этом объявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес. Она встретилась с руководителем МИД России Сергеем Лавровым в Москве, пишут "Ведомости".

В конце января минфин США ввел санкции против PDVSA, заблокировав активы госкомпании на общую сумму $7 млрд. Власти США не запретили американским компаниям покупать нефть у Венесуэлы, но перекрыли правительству Мадуро доступ к счету, на который поступают деньги от ее продажи. По расчетам американских властей, по итогам года PDVSA должна получить $11 млрд убытков.

В феврале санкции были расширены, под них попали пять человек, в частности министр нефти Венесуэлы и президент PDVSA Мануэль Кеведо.

Темы: Венесуэла, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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01.03.2019, 19:25
Гость: этому

дело идет к тому что очень скоро этот независимый парень-президент Мадуро переведет и свой оффис в Москву больше-то некуда
01.03.2019, 18:51
Гость: gvozd

Власти США не запретили американским компаниям покупать нефть у Венесуэлы, но перекрыли правительству Мадуро доступ к счету
--
это кстати неправда.
покупать нефть венесуелы в сша могут только Некоторые по Спецразрешению.
и что проку, если венесуела не имеет доступа к Своим деньгам!!!
кстати именно венесуела, а не мадуро как написано в статье - классическая манипуляция в стиле сатанистов и это на сайте рф..
вы можете продать вой дом, но денег вы не получите - это Воровство или даже грабеж.
лишний раз подтверждает справедливость идеи биткойна..
01.03.2019, 18:46
Гость: gvozd

система себя полностью дискредитировала в 2008м.
когда после коллапса пендосии, они спасли свои шкуры переведя долги частных банков на налогоплательщиков прежде всего ЕС и сша - и Всех держателей долларов.
ну и что, полно дураков пропрежнему финансирующих пентагон с цру и москва одна из этих дураков.
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