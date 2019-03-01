Рост реальных зарплат в России замедлился до минимума за 2,5 года

15:30

Рост реальной зарплаты в России в январе 2019 года замедлился до 0,2% в годовом выражении, сообщил Центробанк. Это минимальные темпы прироста с середины 2016 года, передает ТАСС.

Банк России объясняет это тем, что «влияние исполнения „майских указов“ на годовой прирост заработной платы уменьшается».

Реальные располагаемые доходы населения в январе 2019 года, по данным ЦБ, снизились на 1,3% в годовом выражении.

По итогам 2018 года правительство ожидало, что реальные доходы россиян впервые за пять лет вырастут (сначала предполагался рост на 3,4-3,9%, затем — на 1,6%). Однако Росстат зафиксировал снижение реальных доходов на 0,2%. Также в 2018 году впервые за три года снизились реальные пенсии.