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Рост реальных зарплат в России замедлился до минимума за 2,5 года

15:30 1.03.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Рост реальной зарплаты в России в январе 2019 года замедлился до 0,2% в годовом выражении, сообщил Центробанк. Это минимальные темпы прироста с середины 2016 года, передает ТАСС.

Банк России объясняет это тем, что «влияние исполнения „майских указов“ на годовой прирост заработной платы уменьшается».

Реальные располагаемые доходы населения в январе 2019 года, по данным ЦБ, снизились на 1,3% в годовом выражении.

По итогам 2018 года правительство ожидало, что реальные доходы россиян впервые за пять лет вырастут (сначала предполагался рост на 3,4-3,9%, затем — на 1,6%). Однако Росстат зафиксировал снижение реальных доходов на 0,2%. Также в 2018 году впервые за три года снизились реальные пенсии.

Темы: Экономический кризис в России, Экономическая ситуация в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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01.03.2019, 17:40
Гость: Терпеть не мог

парткомы на предприятиях не из идеологических разногласий,а в силу того,что они влезали в мою жизнь,пользуясь принадлежностью к правящей партии.В партии власти собирается вся сволота,карьеристы и прочая нечисть,это я извлек из прошлой жизни в СССР.Никогда я не голосовал за твою партию,патриот с еврейскими корнями!Еще и Российским хочешь быть?
01.03.2019, 17:10
Гость: stalker

«влияние исполнения „майских указов“ на годовой прирост заработной платы уменьшается». А в чем это влияние выражалось ранее ? Как сказано выше, уже в прошлом 2018 году произошло снижение реальных зарплат и пенсий. В этом году ожидается тоже самое, если не хуже. Так когда эти пресловутые "майские указы" положительно влияли на доходы большинства граждан страны ?
01.03.2019, 17:03
Гость: Реплика

Никакого "роста зарплат" в России и не наблюдалось! Если кто наверху об этом заявляет, то он либо врёт сам, либо введен в заблуждение поступающей информацией от подчинённых, которые выдают желаемое за действительность.
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