Росстат рассказал о зарплатах чиновников

15:31

Росстат опубликовал справку о гражданских служащих федеральных государственных органов и их заработных платах.

В 2018 году больше всего – в среднем 240 300 руб. в месяц - получали чиновники в аппарате правительства. Это на 5,7% больше, чем в 2017-ом.

Среднемесячная зарплата в администрации президента была немногим меньше – 236 678 руб. (+8,8%). В Совете Федерации платили в среднем 186 427 руб. (+3,5%) в месяц, в Госдуме – 158 857 руб. (-1%), пишет «Право.ру»

В министерствах, ведомствах и агентствах наиболее высокая среднемесячная зарплата была в Федеральном казначействе (159 088 руб., -0,6%), МИД (151 106 руб., +1,6%), МЧС (144 972 руб., -4,4%), ФНС (144 775 руб., +23,8%) и Минфине (139 160 руб., +0,7%).

Наименее - в Федеральном агентстве по недропользованию (62 217 руб., +3,3%) и Федеральном архивном агентстве (63 324 руб., -2,6%).

В Конституционном суде получали в среднем 147 427 руб. (+3,8%) в месяц, в Верховном суде – 131 710 руб. (+1,8%), в Суддепе при ВС – 74 996 руб. (+3,6%), в Генпрокуратуре – 84 030 руб. (+0,9%), в СКР – 59 486 руб. (-22%).

В Счётной палате среднемесячная заработная плата составляла 186 306 руб. (+3,1%), в ЦИК – 123 421 р. (+20,7%), в аппарате уполномоченного по правам человека – 108 347 руб. (+25,7%).

В конце 2018 года штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 84,7%. Посты в федеральных государственных органах занимали 38 300 человек. Их общая среднемесячная зарплата составляла 126 600 руб., сообщили в Росстате.