Цена судьи: сколько получают российские судьи

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Недавно анонсировали законопроект, который проиндексирует зарплаты судьям в октябре 2019 года на 4,3%. В планах поднимать доходы и в следующие два года

Зарплата судей четко прописана в основном законе об их деятельности, но состоит из большого количества переменных, что затрудняет быстрый ответ на вопрос, сколько же получают судьи в России.



Фото с сайта pixabay.com

Зарплата судьи – это одна из привилегий, которую государство дает за стрессовую и объемную работу, помимо других социальных гарантий и защит. Размер ее должен быть достойным, гарантировать неподкупность судьи и компенсировать высокие нагрузки.

Исследование 2018 года показало: 62% судей перерабатывают в два и более раз, а еще 5% работают в пять раз больше, чем должны. Судьи ежегодно сдают декларации о доходах: в прошлом году председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заработал за 2017 год 11,36 млн руб., а глава Конституционного суда Валерий Зорькин - 12,9 млн руб.

Материальное обеспечение судей установлено законом «О статусе судей», последние изменения в закон вносились в ноябре 2018 года. Фактическая «зарплата» судей складывается из окладов трех типов и доплат за различные достижения и навыки.

Все расчеты ведутся от должностного оклада председателя Конституционного суда. Он закреплен указом президента (от 19 марта 2013 года № 207) и составляет 32 752 руб. в месяц.

Несмотря на то, что в законе прописан должностной оклад председателя КС, все остальные должностные оклады (кроме судей КС) считаются в процентной зависимости от оклада председателя ВС, который составляет 98% от оклада председателя КС.

Например, должностной оклад мирового судьи составляет 19 258,14 руб., а судьи областного суда – 23 109,76 руб. На размер оклада влияет статус суда и география: судьи московских и петербургских судов, а также крупных городов получают больше.

На основе должностного оклада (который посчитан в графике выше для каждых должностей) рассчитывается денежное поощрение судей. В законе прописан коэффициент для каждой категории судей – почти для всех он составляет 2,2. Для судей КС коэффициент выше – 10,1, а для судей Верховного суда – 5,9. Коэффициент умножается на должностной оклад и прибавляется к зарплате.

Третий существенный и обязательный кусок зарплаты основан на квалификационном классе. Всего их 10 (с первого по девятый и высший), для перехода в следующий необходимо сдавать аттестацию.

При этом мировые судьи могут быть от девятого до седьмого класса, а в Верховном суде могут работать только судьи первого и высшего классов. Мировой судья девятого (самого низкого) класса получит надбавку в 5777,4 руб., а судья кассационного или апелляционного суда общей юрисдикции первого класса – около 35 531,19 руб.

Дальнейшие надбавки связаны с особыми достижениями и статусами. Учитывается звание «Почетный юрист России», а также ученая степень. Важной частью является доплата за выслугу лет, судьи начинают ее получать после двух лет работы. При этом разные судьи за одни и те же достижения получают разные надбавки (из-за разного должностного оклада).

Мировой судья за степень кандидата юридических наук получит 962,9 руб., а судья кассационного суда общей юрисдикции – 1315,9. Некоторые доплаты предусмотрены только для судей Конституционного суда – им добавляют 20% от должностного оклада за знание и использование в работе иностранных языков.

Таким образом, начинающий мировой судья со стажем три года работы в 2018 году в месяц получает 19 258,14 должностного оклада, 42 367,9 руб. денежного поощрения, 5777,4 руб. за девятый квалификационный класс и 2888,7 руб. за выслугу лет. То есть его зарплата составит около 70 290 руб.

При этом судья высшего суда первого класса со стажем работы более 20 лет получит 27 282,36 руб. должностного оклада, 160 963 руб. денежного поощрения, 36 830 руб. за квалификационный класс и 13 641,18 руб. за выслугу лет, то есть около 238 716 руб. (без учета других доплат).

Использованы изображения с сайта pravo.ru