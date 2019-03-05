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Forbes назвал самого состоятельного человека России

21:24 5.03.2019
Леонид Михельсон. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Самым состоятельным человеком России по версии журнала Forbes оказался основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $24 млрд. Он уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016–2017 годах. За год он увеличил свое состояние на $6 млрд.

Таким образом, он стал первым с 2011 года российским бизнесменом, чье состояние превысило $20 млрд, пишет "Коммерсант".

Ранее рейтинг возглавлял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. В нынешнем году он опустился на вторую строчку с состоянием в $21,3 млрд.

Общий список 10 богатейших россиян выглядит так:

- Леонид Михельсон — $24 млрд (+$6 млрд)
- Владимир Лисин — $21,3 млрд (+$2,2 млрд)
- Вагит Алекперов — $20,7 млрд (+$4,3 млрд)
- Алексей Мордашов — $20,5 млрд (+$1,8 млрд)
- Геннадий Тимченко —$20,1 млрд (+$4,1 млрд)
- Владимир Потанин — $18,1 млрд (+$2,2 млрд)
- Михаил Фридман — $15 млрд (-$100 млн)
- Андрей Мельниченко — $13,8 млрд (-$1,7 млрд)
- Алишер Усманов — $12,6 млрд (+$100 млн)
- Роман Абрамович — $12,4 млрд (+$1,6 млрд)

Общее состояние десяти богатейших людей России увеличилось за год на $20,5 млрд и составило $178,5 млрд.

Темы: Forbes, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.03.2019, 01:07
Гость: Беня

Мы безмерно благодарны Путину что дал нашему маленькому народу такую могучую финансовую силу и мощь. То что не смогли Троцкий и co. получилось у нас.
05.03.2019, 23:38
Гость: О нищих и богатых

Тем, кто может "лодыря" только "гонять",
"Трудяг" из "элиты" вовек не понять:
В то время как первые "лыка не вяжут",
Вторые надрывно уж "пашут", так "пашут"!
05.03.2019, 23:22
Гость: Список есть

не хватает судьи и палача.
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