Forbes назвал самого состоятельного человека России

21:24

Самым состоятельным человеком России по версии журнала Forbes оказался основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $24 млрд. Он уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016–2017 годах. За год он увеличил свое состояние на $6 млрд.

Таким образом, он стал первым с 2011 года российским бизнесменом, чье состояние превысило $20 млрд, пишет "Коммерсант".

Ранее рейтинг возглавлял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. В нынешнем году он опустился на вторую строчку с состоянием в $21,3 млрд.

Общий список 10 богатейших россиян выглядит так:

- Леонид Михельсон — $24 млрд (+$6 млрд)

- Владимир Лисин — $21,3 млрд (+$2,2 млрд)

- Вагит Алекперов — $20,7 млрд (+$4,3 млрд)

- Алексей Мордашов — $20,5 млрд (+$1,8 млрд)

- Геннадий Тимченко —$20,1 млрд (+$4,1 млрд)

- Владимир Потанин — $18,1 млрд (+$2,2 млрд)

- Михаил Фридман — $15 млрд (-$100 млн)

- Андрей Мельниченко — $13,8 млрд (-$1,7 млрд)

- Алишер Усманов — $12,6 млрд (+$100 млн)

- Роман Абрамович — $12,4 млрд (+$1,6 млрд)

Общее состояние десяти богатейших людей России увеличилось за год на $20,5 млрд и составило $178,5 млрд.