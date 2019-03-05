Forbes назвал самого состоятельного человека России
Самым состоятельным человеком России по версии журнала Forbes оказался основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $24 млрд. Он уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016–2017 годах. За год он увеличил свое состояние на $6 млрд.
Таким образом, он стал первым с 2011 года российским бизнесменом, чье состояние превысило $20 млрд, пишет "Коммерсант".
Ранее рейтинг возглавлял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. В нынешнем году он опустился на вторую строчку с состоянием в $21,3 млрд.
Общий список 10 богатейших россиян выглядит так:
- Леонид Михельсон — $24 млрд (+$6 млрд)
- Владимир Лисин — $21,3 млрд (+$2,2 млрд)
- Вагит Алекперов — $20,7 млрд (+$4,3 млрд)
- Алексей Мордашов — $20,5 млрд (+$1,8 млрд)
- Геннадий Тимченко —$20,1 млрд (+$4,1 млрд)
- Владимир Потанин — $18,1 млрд (+$2,2 млрд)
- Михаил Фридман — $15 млрд (-$100 млн)
- Андрей Мельниченко — $13,8 млрд (-$1,7 млрд)
- Алишер Усманов — $12,6 млрд (+$100 млн)
- Роман Абрамович — $12,4 млрд (+$1,6 млрд)
Общее состояние десяти богатейших людей России увеличилось за год на $20,5 млрд и составило $178,5 млрд.