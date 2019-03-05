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Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

16:26 5.03.2019
ФНС © KM.RU, Илья Шабардин
ФНС © KM.RU, Илья Шабардин
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Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

«Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», — цитирует РБК заместителя главы ФНС Алексея Оверчука.

В течение 2019 года ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. «Мы уверены, что 80–85% полученной информации нас не удивит, потому что мы и так знаем о налогоплательщиках очень много. 10–15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — рассказал изданию начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

Число резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний ФНС не разглашает.

Темы: Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 19:56
Гость: Европеец

Даю руку на отсечение, что у россиян нет счетов в Венесуэлле, Северной Корее, ЦАР, Афганистане или в Сирии. Только на загнивающем Западе.
05.03.2019, 19:44
Гость: Один - с сошкой, 70 - с ложкой

Уже утащили - не вернёшь. Толку от всего этого ноль целых шиш десятых.
05.03.2019, 19:19
Гость: Когда

ждать посадок?
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