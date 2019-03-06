В Китае из-за экономических трудностей снижают налоги

Снижение налогов для повышения потребительской способности и расширения внутреннего рынка – мечта для любого правительства, считает эксперт

В Китае стартует работа "двух сессий" – 3 марта открылось заседание Народного политического консультативного совета, а 5 марта началась сессия Всекитайского собрания народных представителей. Своеобразному аналогу Верховного Совета СССР предстоит принять законы, направленные на социально-экономическое развитие страны.

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Одной из важнейших тем станет сокращение налоговой нагрузки на предприятия и физических лиц. Такая мера призвана создать "благоприятное взаимодействие" между государством и гражданами.

"Жэньминь Жибао" напоминает, что подобные меры являются продолжением уже ведущейся политики. Так, 1 октября 2018 г. Китай повысил порог освобождения от налога на доходы физических лиц с 3,5 тыс. юаней (примерно 34,3 тыс. руб. по действующему курсу) в месяц до 5 тыс. юаней (примерно 49 тыс. руб.). За три месяца после введения новой меры снижение налогов составило 100 млрд юаней, а более 70 млн оказались освобождены от уплаты подоходного налога.

В 2019 г. Государственное налоговое управление КНР планирует ввести 22 меры по снижению налогов и сборов, среди которых предусмотрены налоговые специальные вычеты, они относятся к таким статьям расходов граждан, как: образование детей, лечение серьезных заболеваний, непрерывное образование взрослых, средства, идущие на оказание помощи пожилым людям, проценты по жилищным ссудам и арендная плата за жилье.

Как передаёт Sina.com, заместитель начальника Главного государственного налогового управления КНР Чан Чжанчжи рассказал, что масштабные сокращения налогов в 2019 г. поспособствуют развитию экономики, особенно реального сектора.

Ряд мероприятий, таких, как снижение ставок НДС, увеличение льгот по налогу на прибыль, увеличение порога на НДФЛ, даст возможность уменьшить налоговую нагрузку на предприятия и физических лиц на 1,1-1,3 трлн юаней. В конце 2018 г. Центральное рабочее совещание по вопросам экономики постановило усилить антициклический период контроля, а в рамках фискальной политики – осуществить масштабное снижение налогов.

С 2017 г. в Китае действовала дифференцированная ставка НДС: основная 17%, 11% для транспортных услуг и некоторых видов товаров (таких, как газ, зерновые, сельхозтехника и т.д.), 6% на логистику и консалтинг. Экспортная продукция от НДС была освобождена. В прошлом году 17%-ная ставка была снижена на 1%. Сейчас планируется сократить НДС на 3% на производство и импорт. Предлагается уравнять 10- и 16%-ные ставки, введение 10% для предприятий станет "нужным шагом в области налоговой политики, который продолжит рост оборота малых налогоплательщиков". Отметим, что в России с 2019 г. НДС вырос с 18 до 20%.

Чан Чжанчжи указал, что пространство для снижения налогов ещё есть. Это должно выправить экономическую ситуацию, а также повысить дисциплину налогоплательщиков.

В "Отчёте о работе правительства" за 2018 г. предлагается снизить налоги для предприятий и физических лиц на 800 млрд юаней, а неналоговое бремя для участников рынка – на 300 млрд. Помимо снижения общегосударственных налогов, в каждом регионе КНР опубликованы документы о снижении местных сборов.

Сообщается и об инициативах, выдвинутых демократическими партиями. В частности, Демократическая партия внесла предложение снизить ставку НДС для частных компаний, а пенсионные взносы на 5%.

ЦК партии Чжигундан предлагает снизить взносы по системе "пять страхований – один фонд" (пенсионное, медицинское, страхование от безработицы, от производственного травматизма, по беременности и родам, и жилфонд, оплачиваемый работодателем) с 36,5% до 30%. Ставку налога с продаж предполагается снизить с 3% до 2%.

Президент АНО "Центр исследований АТР" Сергей Санакоев в беседе с Накануне.RU отметил, что снижение страховых взносов вряд ли негативно скажется на защите прав трудящихся в КНР, тогда как польза от этих мер очевидна.

"Снижение налогов для повышения потребительской способности и расширения внутреннего рынка – мечта для любого правительства. Особенно, когда средний класс перевалил за 300 млн человек и система стала эндемической. Это значит, никакие внешние угрозы, торговые войны и санкции им ни по чем. Не это ли лучшая защита прав трудящихся?" – рассказал эксперт.

Тем, что ряд предложений вносится со стороны демократических партий, подчёркивается, что парламент в Китае многопартийный. И все партии играют важную роль в формировании экономической политики государства. Неформально же все партии активно взаимодействуют с Китайской коммунистической партией (КПК) через механизм "Единого Фронта".

Отдельно стоит отметить, что к снижению налогов в Пекине прибегают далеко не на пике экономического роста, а на фоне его замедления – рост ВВП в стране уже давно не измеряется двузначными цифрами, составляя сейчас примерно 6,5% в год, а у отдельных регионов темпы роста экономики ещё меньше.

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, Китай вплотную подошёл к промышленному кризису. Поэтому для него очень важно не перегружать прямыми изъятиями потребительский спрос и в то же время дать немного бонусов для промышленности, которая и без того из года в год получала поддержку со стороны государства. Например, с неё не взыскивали жёстко по кредитам, банки всякий раз должны были брать паузу и полагаться на гарантии чиновников вместо того, чтобы разорить то или иное предприятие.

Экономическое положение России тоже нельзя назвать благоприятным, но, как подчеркнул эксперт, основное отличие ситуаций в двух странах состоит в недостаточном значении внутреннего спроса в РФ: товары, которые в основной массе производит наша страна, внутри экономики значительно не потребляются, за исключением строительного сектора и жилья.

"Здесь-то как раз государство старается, проблема в том, что о потребителе особой заботы нет. Если бы Россия больше потребляла труб, проката, химических удобрений и мы питались нефтью, газом и множеством товаров, которые идут на экспорт, то, наверное, о нас заботились бы больше. Китай – это экономика, которая производит в огромной массе товары, рассчитанные на конечного потребителя, и поэтому китайские власти считают, что внутренние потребители – это не те, кому нужно повышать тарифы, вводить налоги, вести охоту на самозанятых, душить мелких предпринимателей", – рассказал Василий Колташов.