ЦБ дал рекомендации банкам по сбору биометрических данных клиентов

14:59

Центробанк подготовил для банков рекомендации по сбору биометрических данных клиентов и их регистрации, а также рассказал, как оптимизировать этот процесс.

Как сообщается на сайте регулятора, банкам рекомендуют искать учетную запись клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) по паспортным данным в случае отсутствия СНИЛС, а также актуализировать информацию в системе при необходимости.

Также рекомендуется информировать клиента о факте регистрации его биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС) непосредственно после завершения процедуры.

Отдельным пунктом в документе ЦБ напоминает, что клиентам необходимо четко разъяснить, в какую именно биометрическую систему передаются их данные: в ЕБС или собственную систему кредитной организации. Это нужно, чтобы не вводить клиентов в заблуждение, считает регулятор.

О том, что такая проблема существует рассказала ранее «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она пояснила, что некоторые банки вместо ЕБС передают данные клиентов в свои собственные биометрические системы, тем самым вводя их в заблуждение.

«У нас уже есть большое количество жалоб по этому поводу: люди пошли за услугой, но, вместо того чтобы зарегистрировать их в ЕБС, банк передал их данные в другую систему». Скоробогатова назвала такую практику недопустимой и заверила, что ЦБ разберется с каждым из этих случаев.

В 2018 году вступил в силу закон, который обязывает банки хранить биометрические данные клиентов (изображение лица и запись голоса). Как сообщили в ЦБ, процедура сбора данных является бесплатной и осуществляется только с согласия клиента, отмечает «Право.ру». Биометрия позволяет пользоваться услугами кредитных организаций дистанционно.

Сейчас ее собирают в 95 банках. ЦБ рассчитывает, что к середине 2019 года банки будут делать это в 60% своих отделений, а к концу - в 100%.